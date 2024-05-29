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夫婦捐幸福巴士 助雲林二崙接駁就醫
雲林二崙鄉65歲以上人口占24％、約6000人，其中約百人是獨居，但當地距離最近的醫療院所車程半小時，搭縣府的復康巴士須1周前預約，若滿載就無法即時看診，不少人反映不便。公所昨獲善心人士捐贈1輛休旅車，可載6人，還改裝有升降設備可推上輪椅，二崙鄉長鍾東榮說，做為接送身障者、年長者就醫專車的幸福巴士。
雲林縣20鄉鎮僅東勢、台西、褒忠、四湖、水林、莿桐、崙背、虎尾等鄉鎮公所有提供長輩就醫接駁服務，鍾東榮指出，日前接獲虎尾鎮三合里長林坤泉捎來喜訊，林的友人吳金煌、吳林清雪伉儷表達願意捐贈市價逾200萬元的進口車輛，幫公所補足交通接駁資源。
眾人昨在二崙鄉圖書館試乘，鍾東榮說，車的牌照稅、燃料稅也由吳金煌夫婦吸收，心意令人感動。
此輛幸福巴士每周營運5天，上、下午各1班次，每班車可載6人，採到府接送，分天前往台大雲林分院虎尾院區、若瑟醫院、雲林基督教醫院、台大雲林分院斗六院區、慈濟醫院斗六分院、成大醫院斗六分院，預定6月3日上班時間開放預約，每日每班車約滿為止，17日起上路，詳情可洽公所（05）5982001。
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