聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨…台南後壁稻作倒伏 新市樹壓2車

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南報導
連日驟雨，南市後壁1期稻作出現倒伏情形，農民憂心忡忡。圖／後壁青農聯誼會長林柏宏提供
連日驟雨，南市後壁1期稻作出現倒伏情形，農民憂心忡忡。圖／後壁青農聯誼會長林柏宏提供

台南地區1期稻作種植面積約1萬1000公頃，預估10天後可陸續收割，不過近兩日鋒面過境驟雨，傳出部分水稻倒伏，農民憂倒伏稻作因浸泡發芽，收成將泡湯。後壁農會表示，會趁雨歇請農業局會勘。另，台南昨上午雨勢大，新市區有鳳凰木突然倒下，碩大枝幹砸中2輛停在路邊的轎車，所幸未造成人員受傷。

後壁區長陳玉惠昨冒雨巡視農田，表示包括新東、長短樹、菁寮、菁豐、新嘉、嘉苳及上茄苳等里，部分稻田有倒伏，受損面積待查估。後壁青農聯誼會長林柏宏指出，這次後壁水稻些許倒伏，還得觀察這幾波鋒面通過，損失情況才會更準確。

後壁農會總幹事林怡歆也說，初步訪查，以台農84號為短圓型稉稻品種倒伏情形居多，主因台農84號跟一般品種相較高度較高，且結穗飽滿，較不耐驟雨強風肆虐，相對易倒伏。

農業局表示，將請農會提醒農民收割時間，以確保繳售糧食品質並保護農民權益。

台南昨上午大雨，新市區有鳳凰木倒下砸到路邊兩輛轎車，所幸未造成人員受傷。圖／讀者提供
台南昨上午大雨，新市區有鳳凰木倒下砸到路邊兩輛轎車，所幸未造成人員受傷。圖／讀者提供

南市昨凌晨起雨勢滂沱，下到上午還沒停歇，台1線317.5公里新市區大營段統一企業旁，1棵鳳凰木連根拔起，壓倒停放在旁的兩輛轎車，其中1輛轎車後座、車廂被幾乎被壓扁，倒塌的樹木還占據外側及機車車道，所幸當時車上無人，也未波及過路人車

據了解，該路段路樹多為鳳凰木，樹身高大，但有褐根病問題，部分有乾枯情形。公路局新化工務段表示，將加強路樹巡檢，並邀請學者專家及相關單位擇期辦理路樹體檢現勘，以維護用路人行車安全。

路樹 農會 農民

延伸閱讀

台南後壁區水稻倒伏 差10天可收割農民憂收成

校園10米高路樹倒塌...1學生遭壓、車輛慘被波及 北科大回應了

比鳳凰花火車更吸睛！ 5大「鳳凰木」秘境美景：台中鳳凰花飛機、北斗紅色巨傘、朴子鵝寶寶鳳凰花、後壁水池抹茶厚片

大雨續襲中南部！9縣市豪雨特報恐下到晚上

相關新聞

台南迎全中運 苦無國際標準泳池

台南大型賽事體育場館量能不足，有議員昨質詢指出台南是6都唯一沒有國際標準的游泳池，去年主辦全國運動會，游泳比賽場地只能設...

大雨…台南後壁稻作倒伏 新市樹壓2車

台南地區1期稻作種植面積約1萬1000公頃，預估10天後可陸續收割，不過近兩日鋒面過境驟雨，傳出部分水稻倒伏，農民憂倒伏...

夫婦捐幸福巴士 助雲林二崙接駁就醫

雲林二崙鄉65歲以上人口占24％、約6000人，其中約百人是獨居，但當地距離最近的醫療院所車程半小時，搭縣府的復康巴士須...

不堪修繕使用 嘉市八掌溪畔涼亭將拆除

八掌溪畔是嘉義地區民眾休閒去處，嘉義市湖濱公園旁的溪畔近期多處涼亭被拉起封鎖線，議員接獲反映指封閉許久也不見動作，要求市...

台南明年承辦全中運卻無「國際標準泳池」 市府：卡在找地問題

台南市去年承辦全國運動會，但許多大型體育賽事場館量能明顯不足，例如游泳比賽因缺乏國際標準游泳池，選手只能到台中比賽，市議...

台南新市白蓮霧「家樹」現存亡危機 全區老樹僅剩38棵

台南新市區復育本產白蓮霧有成，20年前列管90棵白蓮霧老樹，近年南科發展，帶動房市發展，連帶讓白蓮霧老樹數量下滑，目前這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。