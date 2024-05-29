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大雨…台南後壁稻作倒伏 新市樹壓2車
台南地區1期稻作種植面積約1萬1000公頃，預估10天後可陸續收割，不過近兩日鋒面過境驟雨，傳出部分水稻倒伏，農民憂倒伏稻作因浸泡發芽，收成將泡湯。後壁農會表示，會趁雨歇請農業局會勘。另，台南昨上午雨勢大，新市區有鳳凰木突然倒下，碩大枝幹砸中2輛停在路邊的轎車，所幸未造成人員受傷。
後壁區長陳玉惠昨冒雨巡視農田，表示包括新東、長短樹、菁寮、菁豐、新嘉、嘉苳及上茄苳等里，部分稻田有倒伏，受損面積待查估。後壁青農聯誼會長林柏宏指出，這次後壁水稻些許倒伏，還得觀察這幾波鋒面通過，損失情況才會更準確。
後壁農會總幹事林怡歆也說，初步訪查，以台農84號為短圓型稉稻品種倒伏情形居多，主因台農84號跟一般品種相較高度較高，且結穗飽滿，較不耐驟雨強風肆虐，相對易倒伏。
農業局表示，將請農會提醒農民收割時間，以確保繳售糧食品質並保護農民權益。
南市昨凌晨起雨勢滂沱，下到上午還沒停歇，台1線317.5公里新市區大營段統一企業旁，1棵鳳凰木連根拔起，壓倒停放在旁的兩輛轎車，其中1輛轎車後座、車廂被幾乎被壓扁，倒塌的樹木還占據外側及機車車道，所幸當時車上無人，也未波及過路人車
據了解，該路段路樹多為鳳凰木，樹身高大，但有褐根病問題，部分有乾枯情形。公路局新化工務段表示，將加強路樹巡檢，並邀請學者專家及相關單位擇期辦理路樹體檢現勘，以維護用路人行車安全。
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