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台南迎全中運 苦無國際標準泳池

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市議員陳怡珍（左）昨遞交370名安南區居民的連署書給市長黃偉哲（右），爭取在安南區設置符合國際標準的游泳池。記者萬于甄／攝影
台南市議員陳怡珍（左）昨遞交370名安南區居民的連署書給市長黃偉哲（右），爭取在安南區設置符合國際標準的游泳池。記者萬于甄／攝影

台南大型賽事體育場館量能不足，有議員昨質詢指出台南是6都唯一沒有國際標準的游泳池，去年主辦全國運動會，游泳比賽場地只能設在台中，另，台南在全運會桌球是23連霸，國家級桌球館傳出有望落腳台南，市府務必設法解決用地問題。對此，市長黃偉哲說，明年辦全中運，會再收攏經費蓋場館，游泳池一定會蓋，桌球館也會全力配合中央。

體育局表示，興建國際標準游泳池經費初估約16億元，已積極評估可能的土地，包括高鐵特定區體育場用地、學校用地、安南區國產地、天馬電台等，但取得都有相關困難，會持續評估尚未開闢或閒置用地，另，桌球館預計落腳華平路，正規畫中，再向中央爭取經費。

議員陳怡珍質詢說，去年台南舉辦全運會，但游泳比賽場地卻在台中，讓游泳項目「像是孤兒般被發配邊疆」，不過南市仍獲得3銀4銅、堪稱台南30年來最好的賽績，明年台南將承辦全中運，游泳比賽場地仍要移師高雄，國際標準室內溫水游泳池需求迫在眉睫。

陳怡珍指出，安南區自「水多多樂園城西館」停業後缺乏游泳池，居民苦無安全游泳戲水的地方，多達370名居民發起連署，爭取在安南區設置符合國際標準的游泳池。陳怡珍當場將連署書遞交給黃偉哲。

陳怡珍說，台南去年全運會桌球拿下23連霸，傳出國家級桌球館有望落腳安平區，但用地取得方面仍待協調，一定要設法解決，錯過機會將承受不起此損失。

黃偉哲說，台南正在承受16年來沒有舉辦全國運動賽事的苦果，目前藉由舉辦全運會、全中運的機會向中央爭取經費，逐漸改善台南體育設施；現有公有游泳池包括市立游泳池、新營體育場游泳池、永華國民運動中心及各區公所管理的泳池共10座，規畫中的仁德全民運動館也有游泳池，可提供全民運動使用。

台南 游泳池 運動 黃偉哲

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