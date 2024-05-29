看見幸福台灣／嘉義…農工大縣 鏈結產業

嘉義縣長久以來發展以農業為主，近年來成功從農業大縣轉型為農工大縣，已有具體成果，尤其是作為指標投資案的台積電來嘉義設廠，更是成功轉型為農工大縣的最佳典範。

台積電是嘉義科學園區首家建廠廠商，規劃興建二座CoWoS先進封裝廠，帶動地方經濟繁榮與就業機會，為嘉義半導體廊帶產業鏈放下一塊關鍵拼圖，引領嘉義縣產業朝高值化方向發展，第一座先進封裝廠規劃面積約12公頃，預計2026年底完工，創造3,000個就業機會。

嘉義幸福座標

嘉義縣長翁章梁說，為因應台積電設廠帶來的就業及居住人口，縣府積極盤點及規畫含蓋食住行娛樂消費，以及托育、教育機構、圖書館等公共設施，提供完善生活機能。

「嘉義將帶領鄉親們重新找回夢想與想像力！」翁章梁說，嘉義正在蛻變，循序漸進蓬勃發展中的六大產業園區，包括嘉義科學園區、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區，另外高鐵特區的Outlet進駐等，預計帶來數萬多個就業人口以及更多人流和商機進入嘉義。

新上任的賴清德總統在520就職前，也到嘉義亞洲無人機研發中心訪視，他認為台灣發展無人機具備天時地利人和條件，用行動表達對無人機產業的支持。

翁章梁認為，不論是嘉義科學園區或無人機產業，都為嘉義縣的工業體質帶來改變，產業的鏈結正在成形當中，加上引進學術資源，例如中科院加持無人機，中正大學也是縣府專案合作的對象，這些點點滴滴的累積，縣民對未來會更有信心。

政府統計數據、民意調查結果

嘉義縣在「2023年縣市幸福指數大調查」排名第19。進一步檢視政府統計數據部分，各項指標中，以「就業」表現較好，15～64歲就業者占該年齡層民間人口之比率高居全台第一，另外，暴力犯罪發生率低，在全台屬前段班；但在教育、收入兩個指標，排名較為落後。

民意調查部分，「政府作為滿意度」表現最好，高居全台第二，顯示嘉義縣府團隊的作為讓民眾有感。不過，民眾對居住條件、家庭經濟、教育成就與生活現況，滿意度較低。