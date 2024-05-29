看見幸福台灣／嘉義縣長翁章…三原則 拚華麗蛻變

2023縣市幸福指數大調查結果出爐，針對地方政府施政滿意度調查，嘉義縣、市並列第二，滿意度均為77.2%，縣長翁章梁持續實踐「農工大縣」願景，任內嘉義科學園區、民雄航太園區都動土，並吸引大型outlet落腳太保市，帶動工商產業發展，讓農業大縣華麗蛻變。

翁章梁說，治安、衛生是他最看重的兩件事，上任以來依科學治理、落實農工並行策略，並以「苦民所苦」、「質量提升」、「進步價值」做為縣政三大原則，農工大縣已成為外界對嘉義縣的最新印象，將繼續推出符合民眾需求、世界潮流的政策，服務每一位縣民。

嘉義縣幸福政策

嘉義科學園區去年5月22日動土，預計2026年完成基礎設施，2029年完成全區開發，吸引華泰旗下子公司格珞麗亞插旗周邊，擬打造大型outlet商場；馬稠後產業園區後期坵塊標售完竣，已有13家廠商交地設廠中；水上南靖產業園區、中埔公館產業園區招商陸續申租中。

民雄航太園區則由中科院擴大規畫，東、西側整體開發，西側開放合作廠商進駐，東側第一期統包工程已在去年底動土，預計明年底竣工，擬打造全台無人機發展最完整的聚落，中央政府更喊話「嘉義將成為亞洲無人機重鎮」，西側則由政府明年起編列預算逐步開發。

嘉義縣首座社會住宅選址民雄鄉，福樂安居社會住宅將提供636戶，去年6月已開工，預計2028年完工；第二座社會住宅選在朴子市，將提供341戶，預計2027年完工。此外，也開辦平價優質的準公共化托育，在2歲以下幼兒在籍逾200人的十鄉鎮設立12所托嬰中心或公共托育家園。

嘉義縣老年人口比率已高達22%，全國老年比率最高，其中有15個鄉鎮老年人口超過20%，近年拓展老人服務據點，推動「精準運動」深入社區，全力達成「健康老化」目標，也開辦29處失智社區據點，據點涵蓋率達100%，讓老人、失智者得到照顧。