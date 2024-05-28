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台南後壁區水稻倒伏 差10天可收割農民憂收成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
驟雨肆虐，即將收割的南市後壁一期稻作出現倒伏情形，農民憂心忡忡。圖 ／後壁青農聯誼會長林柏宏提供
驟雨肆虐，即將收割的南市後壁一期稻作出現倒伏情形，農民憂心忡忡。圖 ／後壁青農聯誼會長林柏宏提供

台南地區今年一期稻作約1萬1000公頃，預估再過10天可陸續收割，不過這兩天鋒面過境驟雨，傳出後壁區部分水稻倒伏恐影響收成，農民憂心忡忡。

市府農業局表示，一期稻作收割前，常因風雨等天候而多有倒伏問題，因收穀機仍可進行收割，但須注意倒伏至田中數日可能造成發芽情形。農業局將請所轄農會提醒農民收割時間，已確保繳售糧食品質並保護農民權益。

後壁區是嘉南平原重要糧倉，2021年起配合農委會（農業部）大區輪作「稻作四選三」政策及缺水，連續3年1期作均休耕，好不容易今年恢復，一期稻作約3200公頃。

去年因休耕減產影響，台南後壁一期稻作價格開出紅盤，溼穀每百台斤1100元，創下農會近11年來收購價新高。今年後壁溼穀行情預計下月上旬收割開出，因產量激增，甫收割鄰近高、屏縣市溼穀每百台斤平均行情約980元，農會不諱言今年要破千元有難度，這兩天傳出倒伏情形，後壁區公所、農會及市議員李宗翰都接到農民通報，是否牽動然後行情仍待觀察。

農民苦嘆，「差10天就可收割」，很擔心這波強降雨造成倒伏稻作因浸泡發芽，那就血本無歸了。

後壁區長陳玉惠今冒雨巡視農田，表示包括新東、長短樹、菁寮、菁豐、新嘉、嘉苳及上茄苳等里，部分稻田有倒伏，受損面積待進一步查估。

農會總幹事林怡歆也說，初步訪查，以台農84號為短圓型稉稻品種倒伏情形居多，主因台農84號跟一般品種相較高度較高，且結穗飽滿，較不耐驟雨強風肆虐，相對易倒伏。

林怡歆提醒，部分農民為追求較高產量，插秧時栽種間距太密集，一旦倒伏，相對災情會更嚴重，建議還是要注意間距，農會也會趁雨歇請農業局進一步會勘，也提醒農民在水稻還沒完全成熟飽和前不要搶收，避免無法交公糧。

後壁青農聯誼會長林柏宏指出，這次後壁區水稻些許倒伏，還得觀察這幾波鋒面通過倒伏損失情況才會更準確。

驟雨肆虐，即將收割的南市後壁一期稻作出現倒伏情形，農民憂心忡忡。圖 ／後壁青農聯誼會長林柏宏提供
驟雨肆虐，即將收割的南市後壁一期稻作出現倒伏情形，農民憂心忡忡。圖 ／後壁青農聯誼會長林柏宏提供

台南 農會 農民

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