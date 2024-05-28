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台南明年承辦全中運卻無國際標準泳池 市府：卡在找地問題

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員陳怡珍（左）遞交370名安南區居民發起的連署書給市長黃偉哲（右），希望在安南區爭取設置符合國際的游泳池。記者萬于甄／攝影
台南市議員陳怡珍（左）遞交370名安南區居民發起的連署書給市長黃偉哲（右），希望在安南區爭取設置符合國際的游泳池。記者萬于甄／攝影

台南市去年承辦全國運動會，但許多大型體育賽事場館量能明顯不足，例如游泳比賽因缺乏國際標準游泳池，選手只能到台中比賽，市議員陳怡珍今質詢指出，台南是6都唯一沒有國際標準的游泳池，傳出國家級桌球館有望落腳台南，要求市府務必設法解決用地問題。市長黃偉哲說，會積極爭取用地，並全力配合中央。

陳怡珍表示，去年台南舉辦全運會，但游泳比賽場地卻在台中，讓游泳項目「像是孤兒般被發配邊疆」，不過南市仍獲得3銀4銅的佳績，堪稱是台南30年來最好的賽績，明年台南將承辦全中運，游泳比賽場地仍移師高雄，台南的國際標準室內溫水游泳池需求迫在眉睫。

陳怡珍指出，安南區因自「水多多樂園城西館」停業後，行政區內缺乏游泳池，許多民眾苦無安全游泳戲水的地方，炎炎夏日即將來臨，約有多達370名安南區居民發起連署，爭取在安南區設置符合國際標準的游泳池。陳怡珍今也將連署書遞交給黃偉哲。

此外，台南去年全運會桌球項目拿下23連霸，傳出國家級桌球館有望落腳台南安平區，但用地取得方面仍待協調，陳怡珍要求市府一定要設法解決用地問題，並向中央積極爭取經費。

黃偉哲說，台南正在承受16年來沒有舉辦全國運動賽事的苦果，目前藉由舉辦全運會和全中運的機會，向中央爭取經費，逐漸改善台南體育設施；現有公有游泳池包括台南市立游泳池、新營體育場游泳池、永華國民運動中心及各區公所管理的泳池共10座，規畫中的仁德全民運動館也有游泳池，可提供全民運動使用。

體育局則回應，規畫興建國際標準游泳池經費初估約16億元，目前卡在找地問題，已在找尋適合的用地，並針對尚未開闢或閒置用地進行審慎評估，積極爭取用地與工程經費，同時全力配合中央。

台南 運動 體育

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