快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

老夫妻自掏200萬買進口車 慨捐公所接駁長輩就醫「連稅都繳了」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉公所獲善心夫妻檔吳金煌（右二）、吳林清雪（右一）捐贈1輛市價超過200萬元的幸福巴士，將作為接送身心障礙者、年長者就醫專車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉公所獲善心夫妻檔吳金煌（右二）、吳林清雪（右一）捐贈1輛市價超過200萬元的幸福巴士，將作為接送身心障礙者、年長者就醫專車。記者陳苡葳／攝影

雲林縣二崙鄉老年人口逾二成，約有百名獨居長者，距離最近的醫療院所車程半小時，公所今獲善心人士捐贈1輛幸福巴士，鄉長鍾東榮說，6月3日起開放身心障礙者及行動不便長者預約，17日正式上路，每周將服務5天。

二崙鄉總人口數2萬4000多人，65歲以上長者約6000人，當地大眾運輸不普及，就醫多仰賴晚輩或搭復康巴士接送，縣內20鄉鎮僅東勢、台西、褒忠、四湖、水林、莿桐、崙背及虎尾等不到半數的鄉鎮有提供長輩就醫接駁服務，二崙鄉及其他鄉鎮缺乏相關資源挹注。

鍾東榮說，日前他接獲虎尾鎮三合里長林坤泉捎來喜訊，其友人吳金煌、吳林清雪伉儷表達願意捐贈市價逾200萬元的進口巴士，幫助公所補足交通接駁資源，眾人今在二崙鄉圖書館試乘該專車，其內裝經特殊打造，含有一般及輪椅座位、升降設備等，空間寬敞舒適。

鍾東榮說，吳金煌、吳林清雪非常無私，該車牌照稅、燃料稅也由他們所吸收，心意令人感動；幸福巴士預定6月3日起上班時間開放預約，每日每班車約滿為止，17日起上路。

二崙鄉幸福巴士每周營運5天，上、下午各1班次，每班車可載6人，採到府接送，服務路線為：周一及周四，台大雲林分院虎尾院區、若瑟醫院；周二及周五，雲林基督教醫院；周三，台大雲林分院斗六院區、慈濟醫院斗六分院、成大醫院斗六分院，詳情可洽公所(05)5982001。

雲林縣二崙鄉公所今天試乘獲贈的全新專車，其內裝經特殊打造，含有一般及輪椅座位、升降設備等，空間寬敞舒適。記者陳苡葳／攝影
雲林縣二崙鄉公所今天試乘獲贈的全新專車，其內裝經特殊打造，含有一般及輪椅座位、升降設備等，空間寬敞舒適。記者陳苡葳／攝影

公益 巴士 斗六 雲林

延伸閱讀

屏縣面積最廣闊獅子鄉再添1輛幸福巴士 潮州就醫更方便

彰化五鄉市開出幸福巴士 員林調整路線服務八卦山麓居民

嘉縣幸福巴士再升級 新增停靠站服務偏鄉

馬英九特勤禮遇結束 進口車改搭國產中古車安之若素

相關新聞

台南明年承辦全中運卻無國際標準泳池 市府：卡在找地問題

台南市去年承辦全國運動會，但許多大型體育賽事場館量能明顯不足，例如游泳比賽因缺乏國際標準游泳池，選手只能到台中比賽，市議...

台南新市白蓮霧「家樹」現存亡危機 全區老樹僅剩38棵

台南新市區復育本產白蓮霧有成，20年前列管90棵白蓮霧老樹，近年南科發展，帶動房市發展，連帶讓白蓮霧老樹數量下滑，目前這...

台南校園反毒宣導品現「簡體字」 黃偉哲：將減少採購

台南校園防毒宣導品外包裝竟印簡體字，台南市議員陳怡珍今質詢時，拿出一份校園防毒宣導品交給市長黃偉哲，該外包裝不僅印刷「簡...

嘉義大雨山區多處落石坍方 大華公路28公里道路中斷

嘉義縣今早雨勢猛烈，山區多處傳出落石及土石坍方，大華公路159線28k坍方道路中斷，路面有大量土石仍在搶通，台18線79...

鋒面強降雨…南市災害應變中心三級開設 20抽水站已啟動

全台各地多處今早因鋒面過境，迄今強降雨不斷，中央氣象署針對南市發布豪雨特報，今早9點半南市災害應變中心三級開設，柳營德元...

天災救助 沒簽租約佃農領不到

雲林縣農田廣達8萬7000公頃，不少是佃農承租耕種，有議員近期接獲陳情指申請天然災害救助，以農地為依據，須檢附地籍謄本、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。