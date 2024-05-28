老夫妻自掏200萬買進口車 慨捐公所接駁長輩就醫「連稅都繳了」

雲林縣二崙鄉老年人口逾二成，約有百名獨居長者，距離最近的醫療院所車程半小時，公所今獲善心人士捐贈1輛幸福巴士，鄉長鍾東榮說，6月3日起開放身心障礙者及行動不便長者預約，17日正式上路，每周將服務5天。

二崙鄉總人口數2萬4000多人，65歲以上長者約6000人，當地大眾運輸不普及，就醫多仰賴晚輩或搭復康巴士接送，縣內20鄉鎮僅東勢、台西、褒忠、四湖、水林、莿桐、崙背及虎尾等不到半數的鄉鎮有提供長輩就醫接駁服務，二崙鄉及其他鄉鎮缺乏相關資源挹注。

鍾東榮說，日前他接獲虎尾鎮三合里長林坤泉捎來喜訊，其友人吳金煌、吳林清雪伉儷表達願意捐贈市價逾200萬元的進口巴士，幫助公所補足交通接駁資源，眾人今在二崙鄉圖書館試乘該專車，其內裝經特殊打造，含有一般及輪椅座位、升降設備等，空間寬敞舒適。

鍾東榮說，吳金煌、吳林清雪非常無私，該車牌照稅、燃料稅也由他們所吸收，心意令人感動；幸福巴士預定6月3日起上班時間開放預約，每日每班車約滿為止，17日起上路。