台南新市白蓮霧「家樹」現存亡危機 全區老樹僅剩38棵

台南新市區復育本產白蓮霧有成，20年前列管90棵白蓮霧老樹，近年南科發展，帶動房市發展，連帶讓白蓮霧老樹數量下滑，目前這批列管老樹僅剩38棵，種植農民也減少，白蓮霧6月進入產期，新市區公所將辦活動行銷。

白蓮霧樹在新市區有「家樹」稱號，早期農村社會依庭院大小，都會栽上好幾棵，近年卻一度差點被砍光，多年前地方人士發起復育活動，先盤點老樹保護，再用高壓嫁接法培育新苗，增加數量及面積，在地農民也「撩下去」種植，6、7年前一度超過500棵，年產量達1.5萬台斤，還有1台斤賣600元的天價紀錄。

因白蓮霧樹缺乏經濟效益，隨著農民高齡或土地出售，數量越來越少，新市白蓮霧產銷班班長鄭明堂說，目前老樹僅剩38棵、種植總數從500棵減少到僅剩70棵，產量受天候影響不穩定，勞力付出與收入不成正比，能撐得住的都是抱著傳承心情，而且每年產季總是有老饕來訂購，不捨這樣放棄，要做到不能做為止。

王昆隆家中庭院編號32號的白蓮霧樹已經有超過200年歷史，3層樓高的老樹得要3人合抱，結實纍纍相當壯觀，為了保護多年前就網子將整棵樹罩住，防鳥害、蟲害，也不怕暴風、大雨，但採收要爬上爬下也不容易，每年約可產2000斤，但實際採收能吃的僅有500斤左右、約4分之1。