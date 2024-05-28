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台南校園反毒宣導品現「簡體字」 黃偉哲：將減少採購

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員陳怡珍今質詢拿出一份校園防毒宣導品交給市長黃偉哲，該外包裝不僅印刷「簡體字」，產品更是「3無產品」，無標示生產日期、廠家及地址，讓人質疑反毒宣導效果，也擔憂使用安全。記者萬于甄／攝影
台南市議員陳怡珍今質詢拿出一份校園防毒宣導品交給市長黃偉哲，該外包裝不僅印刷「簡體字」，產品更是「3無產品」，無標示生產日期、廠家及地址，讓人質疑反毒宣導效果，也擔憂使用安全。記者萬于甄／攝影

台南校園防毒宣導品外包裝竟印簡體字，台南市議員陳怡珍今質詢時，拿出一份校園防毒宣導品交給市長黃偉哲，該外包裝不僅印刷「簡體字」，產品更是「3無產品」無生產日期、廠家及地址，陳怡珍質疑，這樣的宣導品進入國、高中校園，恐影響學生教育。對此，黃偉哲回應，要求市府及機關宣導品應減少採購及避用簡體字。

陳怡珍指出，官方提供給學校的反毒宣導品「手機架」，外包裝竟然印刷簡體字，且根據商品標示法，外盒應要有其廠商名稱、地址、電話及製造日期等資訊，但該宣導品卻僅有製造地，其他資訊都沒有，且也看不出來手機架和反毒的連結，學生是否真的能用得安心，反毒效果更微乎其微。

陳怡珍也表示，近年來教育局反毒宣導經費逐年攀升，可見其重要性，但反毒宣導經費務必花在刀口上，千萬不要用不相干的宣導品敷衍了事，若沒有合適的產品，寧願不要浪費錢採購，不如用在支持其他活動或是硬體設備，才能真正達到反毒效果。

黃偉哲回應，市府將會進行檢討和改善，並要求各局處特別注意宣導品的產地和用途，不可因為是免費發送而忽略產品品質；他強調，公部門的宣導品應少用中國製，也不要有簡體字，並要考慮發放對象是否適用、喜歡，以確保宣導的內容發揮最大的效益。

台南市議員陳怡珍（左）交給市長黃偉哲（右）一份反毒宣導品「手機架」，該宣導品不僅為大陸制，還寫上簡體字，且外盒及商品都沒有任何產品標示，明顯不符合商品標示法規範。記者萬于甄／攝影
台南市議員陳怡珍（左）交給市長黃偉哲（右）一份反毒宣導品「手機架」，該宣導品不僅為大陸制，還寫上簡體字，且外盒及商品都沒有任何產品標示，明顯不符合商品標示法規範。記者萬于甄／攝影

反毒 台南 校園 黃偉哲

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