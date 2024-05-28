台南校園反毒宣導品現「簡體字」 黃偉哲：將減少採購

台南校園防毒宣導品外包裝竟印簡體字，台南市議員陳怡珍今質詢時，拿出一份校園防毒宣導品交給市長黃偉哲，該外包裝不僅印刷「簡體字」，產品更是「3無產品」無生產日期、廠家及地址，陳怡珍質疑，這樣的宣導品進入國、高中校園，恐影響學生教育。對此，黃偉哲回應，要求市府及機關宣導品應減少採購及避用簡體字。

陳怡珍指出，官方提供給學校的反毒宣導品「手機架」，外包裝竟然印刷簡體字，且根據商品標示法，外盒應要有其廠商名稱、地址、電話及製造日期等資訊，但該宣導品卻僅有製造地，其他資訊都沒有，且也看不出來手機架和反毒的連結，學生是否真的能用得安心，反毒效果更微乎其微。

陳怡珍也表示，近年來教育局反毒宣導經費逐年攀升，可見其重要性，但反毒宣導經費務必花在刀口上，千萬不要用不相干的宣導品敷衍了事，若沒有合適的產品，寧願不要浪費錢採購，不如用在支持其他活動或是硬體設備，才能真正達到反毒效果。