聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南校園反毒宣導品現「簡體字」 黃偉哲：將減少採購
台南校園防毒宣導品外包裝竟印簡體字，台南市議員陳怡珍今質詢時，拿出一份校園防毒宣導品交給市長黃偉哲，該外包裝不僅印刷「簡體字」，產品更是「3無產品」無生產日期、廠家及地址，陳怡珍質疑，這樣的宣導品進入國、高中校園，恐影響學生教育。對此，黃偉哲回應，要求市府及機關宣導品應減少採購及避用簡體字。
陳怡珍指出，官方提供給學校的反毒宣導品「手機架」，外包裝竟然印刷簡體字，且根據商品標示法，外盒應要有其廠商名稱、地址、電話及製造日期等資訊，但該宣導品卻僅有製造地，其他資訊都沒有，且也看不出來手機架和反毒的連結，學生是否真的能用得安心，反毒效果更微乎其微。
陳怡珍也表示，近年來教育局反毒宣導經費逐年攀升，可見其重要性，但反毒宣導經費務必花在刀口上，千萬不要用不相干的宣導品敷衍了事，若沒有合適的產品，寧願不要浪費錢採購，不如用在支持其他活動或是硬體設備，才能真正達到反毒效果。
黃偉哲回應，市府將會進行檢討和改善，並要求各局處特別注意宣導品的產地和用途，不可因為是免費發送而忽略產品品質；他強調，公部門的宣導品應少用中國製，也不要有簡體字，並要考慮發放對象是否適用、喜歡，以確保宣導的內容發揮最大的效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言