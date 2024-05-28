鋒面雨挹注 曾文與南化水庫單日雨量都破百

受鋒面通過影響，南部山區今天清晨起出現明顯雨勢，曾文水庫集水區至中午為止累積雨量125毫米，自去年9月10日後再次單日雨量超過100毫米，南化水庫集水區也有125毫米雨量。

經濟部水利署南區水資源分署中午12時觀測資料顯示，今天曾文水庫集水區累積降雨量125毫米，烏山頭水庫72毫米，南化水庫125毫米，且仍有間歇性降雨持續。

南區水資源分署觀測資料顯示，曾文-烏山頭水庫系統中午12時合計蓄水量2億370萬立方公尺，蓄水率34 .93%，南化水庫蓄水量2577萬立方公尺，蓄水率28.89%，與昨天相較皆呈現微幅上升。

南區水資源分署指出，此波降雨可望帶來多少進水效益，正密切掌握估算中，並持續針對水情變化進行相關因應措施。