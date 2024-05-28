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民憂影響樹木健康 嘉縣將拆「希望之樹」裝置藝術

中央社／ 嘉義縣28日電

藝術家王文志以鋁材纏繞嘉義縣政府前廣場巨大雨豆樹，打造成裝置藝術的「希望之樹」，但民眾擔憂會影響樹木健康，縣府順應民意近日將拆除，往後雨豆樹上將不再設裝置藝術。

嘉義縣府2020年底起連4年邀請藝術家王文志將廣場前雨豆樹布置為「希望之樹」，並於年末舉辦點燈活動，祈求未來愈來愈好。

不過，日前臉書上民眾討論今年「希望之樹」裝置藝術用鋁材纏繞在樹幹上，恐影響樹木生長，引起縣府重視。

嘉義縣行政處長邱美切告訴中央社記者，進行裝置藝術前都會經過評估，降低對樹木的影響，經過4年觀察雨豆樹上的裝置藝術並未影響樹木健康，但縣長翁章梁認為民眾有疑慮，就順應民眾拆除。

邱美切說，與王文志討論後，近日雨勢稍歇後，將會拆除裝置藝術，未來也會停止在雨豆樹上設置裝置藝術。

嘉義 藝術家 裝置藝術

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