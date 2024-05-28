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杜絕環保蟑螂 嘉義、台南跨域合作同步夜間攔檢

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣土地不斷被非法傾倒廢棄物或營建剩餘土石方，環保局分析非法載運車輛熱點及時段，與台南市跨域合作，於縣市往來主要路口同步執行夜間攔檢工作，杜絕環保蟑螂。

嘉義縣每個月都會捉到非法傾倒廢土或廢棄物案件，僅3月時就查獲10輛違規「北土南運」；4月環保局嘉義與地檢署、警局聯手，破獲不法掩埋廢棄物集團。

為杜絕製造污染的環保蟑螂，嘉義縣環保局今天發布新聞稿指出，即日與台南市執法單位在南來北往主要路口，同步徹夜執行非法載運廢棄物或營建剩餘土石方車輛攔檢。

嘉義縣環保局長張輝川表示，不肖業者為規避攔查及地磅站，通常利用夜間載運廢土或廢棄物非法棄置，分析近期非法載運熱點及時段，與台南市政府環保局跨域合作，設下處攔檢點徹夜作業，展現打擊犯罪的決心。

張輝川強調，嘉義縣「檢警環調」長期緊密合作打擊非法清除、處理廢棄物，阻斷不肖業者將北土、北廢南運棄置，一旦查獲、嚴懲不貸。

嘉義 廢棄物 環保局長

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