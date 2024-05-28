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鋒面強降雨…南市災害應變中心三級開設 20抽水站已啟動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。

全台各地多處今早因鋒面過境，迄今強降雨不斷，中央氣象署針對南市發布豪雨特報，今早9點半南市災害應變中心三級開設，柳營德元埤已調節性放水，水利局表示，截至上午9時，計有灣裡，安平等20站抽水站啟動抽水，抽水量33.5萬噸，持續運轉中。

水利局說，截至上午9時，本日降雨最大10分鐘雨量為歸仁區21.5毫米、善化區20毫米、安定區20毫米；最大時雨量為白河區56.5毫米、東山區53毫米、白河區52毫米；最大累積雨量為東山區99.5毫米、白河區92毫米、龍崎區77毫米。

另外，南區上午9點多因瞬間1小時降雨達53毫米列為一級淹水警戒區，白河區1小時降雨為50.5毫米、歸仁沙崙3小時累積90毫米，均列為二級淹水警戒區。

水利局說，今早9點半起，南市災害應變中心三級開設，因應鋒面可能帶來劇烈降雨，轄內62座抽水站及492台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業。

截至上午9時，計有灣裡，安平等20站抽水站啟動抽水，抽水量33.5萬噸，並持續運轉。另外，柳營德元埤上午10點已調節性放水至急水溪因應。

其中469台抽水機已預佈於易積淹水地區，並完成滯洪池預洩降作業，另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3600片防水擋板分發予區公所及防災社區視天氣及實際狀況使用。

水利局也籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。

梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。圖／台南市政府水利局提供
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。圖／台南市政府水利局提供
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。圖／台南市政府水利局提供
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。圖／台南市政府水利局提供
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。圖／台南市政府水利局提供
梅雨鋒面不容小覷，南市災害應變中心三級開設因應。圖／台南市政府水利局提供

水利局 白河 雨量

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