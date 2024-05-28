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嘉縣幸福巴士 6月增站點
嘉義縣政府以幸福巴士補足鄉偏大眾運輸，近年部分路線轉型為幸福小黃，為提升營運績效、結合在地需求，縣府指出，與雲嘉南區域運輸發展研究中心合作，以海線東石鄉、布袋鎮幸福巴士作為示範區域，下月3日起微調部分班次，並新增停靠站，讓醫事人員可搭乘，方便前往偏鄉服務。
縣府建設處表示，幸福巴士東石鄉線目前有東石1路、東石2路兩條路線，布袋鎮則有布袋1路與布袋1路A，原本嘉義客運主跑，幾年前曾有計程車協助部分路線，最近有衛生單位反映醫護人員要到海線服務交通不方便，才調整部分站點，也提供小黃預約服務，15公里內都是100元，超過補計程車差價。
幸福巴士預計6月3日起調整路線，幸福東石1路新增「三家村」站，醫事人員可搭乘固定班次前往三家村活動中心及圍潭村活動中心。
幸福布袋1路則新增聖林宮站，醫事人員可以搭乘固定班次前往樹林里聖林宮以及貴舍里活動中心提供服務，返程則採預約制。
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