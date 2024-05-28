嘉市湖子內重劃區 非營利幼園動土

嘉義市湖子內重劃區新建房屋、商店林立，人口移入成新市鎮蛋黃區，為擴大公共化教保服務量能，市府規畫在區內的校地新建興安國小非營利幼兒園，市長黃敏惠昨持鏟動土；市府教育處表示，預計2026年8月開園、招生，未來可提供8班，包括幼幼、小、中及大班各2班共156名幼生就讀。

非營利幼園校舍基地位於湖美一路、健康十三路口，興安國小校長查顯良說，將在校地種台灣原生種植物，教室規畫採用套房式設計，營造家的感覺，並有戶外遊戲大草原、中庭遊戲區、遊具區，讓幼兒在園內盡情探索、快樂成長。

黃敏惠表示，湖子內區段徵收開發陸續完成，以優質商業機能與文教環境，磁吸鄰近園區人才入住，帶動學齡前幼兒增加。教育處長郭添財說，未來結合鄰近長達1.8公里的公39公園綠帶廊道，重視生態教育、食農教育。

興安國小非營利幼園從教育處前處長林立生起規畫，一度因教育部補助不足，市府若無自籌恐被收回經費。黃敏惠說，工程經費原為8593萬元，歷經2次流標後，在議會支持下通過追加預算，總預算達1億7530萬元，除國教署原核定補助7303萬元外，市府自籌1億227萬元，今年順利完成發包，工程預計明年底完工，期待中央未來能大力挹注嘉義市教育預算。