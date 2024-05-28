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天災救助 沒簽租約佃農領不到

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣議員蔡東富指佃農申請天然災害補助有漏洞，請農業處長魏勝德（左）設法解套。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員蔡東富指佃農申請天然災害補助有漏洞，請農業處長魏勝德（左）設法解套。記者蔡維斌／攝影

雲林縣農田廣達8萬7000公頃，不少是佃農承租耕種，有議員近期接獲陳情指申請天然災害救助，以農地為依據，須檢附地籍謄本、租賃契約，不少地主不住本地或不願配合提供謄本，讓佃農權益喪失，建議可由農會或農水署小組長、村長出具切結證明，作為領補助認定依據。縣府回應，建請中央放寬認定標準或研議可行辦法。

縣議員蔡東富昨質詢說，早年三七五減租政策地主不得任意終止租約，雖對佃農租地務農有所保障，不被地主剝削，卻也造成不少地主因深怕收不回農地，未與佃農簽約、改以口頭約定，在天災發生時，提不出地籍謄本及租賃契約，而喪失補助權益，甚至地主在領到補助時，無法全額轉給實際務農的佃農，不僅易生糾紛，佃農權益也受剝削。

他也說，秧苗、肥料均是佃農支付成本，受災領不到補助有失公平，建議可由農會或農水署小組長、村長出具切結證明作為認定依據。

曾向台糖租地的謝姓佃農則表示，通常租賃契約均會註明農事相關補助由承租者申領，較無爭議，但目前退休老農逐增，空出放租的農地增加，有待政府盤點並統籌訂定規範，讓農地放租的雙方更有保障。

縣府農業處長魏勝德出示農業部解釋函說明，災損或轉作補助申請，均以書面契約與地籍謄本為主，口頭承諾或由村里長或農事小組長證明或切結，無法舉證查核，法律上不能取代承租契約之效力。

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