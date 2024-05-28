台南首座社宅 「宜居成功」年底完工

台南永康區「宜居成功」公宅案可望年底完工，成為南市第1處完工的社會住宅。市長黃偉哲昨視察進度，指出已指示加速此案公告抽籤等流程，讓民眾可提早入住。另，有議員昨在議會質詢說，高齡的經濟弱勢戶住社宅，恐中途繳不出費用，或屆期後無處去，市府要關注居住權益；市府表示，仍可重新申請。

宜居成功公宅由建商協助進駐開發，興建地上6層、地下2層，提供110戶，有1房至3房等房型；此基地原為閒置10多年的永康精忠二村眷改土地，現以當地成功里命名，里長曾文俊說，公宅周邊學區、醫療、交通都相當方便，是精華的地段，預計能吸引不少青年族群申請。

黃偉哲視察樣板屋，有附設冷氣、廚具等設施，黃偉哲說，原規畫待驗收及裝潢完成後才公告抽籤，為回應民眾期盼，已要求都發局及相關單位，一旦工程完工並取得使用執照後，就務必盡速進行公告、登記、抽籤等行政流程，讓台南民眾有機會在明年農曆年前入住首座完工的社會住宅。

此外，市議員李鎮國在議會總質詢說，高齡的經濟弱勢者，住進社會住宅，可能中途就無力負擔費用、或合約到期後恐怕無處去。都發局長徐中強說，社宅優先戶為住6年再延長6年，一般戶為3年加3年，都屆滿後，仍可重新再申請，會依點數排序，高齡弱勢者有另外記點方式，可確保居住權益。

都發局表示，台南社宅規畫提供40%戶給經濟或社會弱勢者，包含65歲以上，目前正研議例如申請人具高齡及經濟弱勢雙重身分，將考量優先承租。