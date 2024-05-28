台南騎樓亂象多 議員促明確規範

台南市騎樓亂象多，包括機車久停、長期放報廢車，或是民眾機車騎上騎樓找車位，嚴重影響行人安全，有議員昨質詢要求騎樓管理自治條例的擬定要能做出更明確規範，防止亂象及危險的狀況發生；市府表示，此自治條例草案已送市議會法規委員會審議，騎樓也受道路交通管理處罰條例限制，違規將被處罰。

南市工務局表示，南市騎樓管理自治條例草案已在17日送市議會法規委員會審議，委員會決議在溪南、溪北各辦1場公聽會，並同時呈現市府版、議會版供討論，之後進行草案修改，下次會期前送市議會審議。

市議員李鎮國質詢指出騎樓亂象，許多騎樓都可見被放置無牌照廢棄機車，或是機車一停就很久不牽走，更發現許多騎士都是直接騎車到騎樓找車位，「沒找到車位就來回騎」，也不顧其他行人，若不小心很容易撞到人。

李也提出，騎樓保留1.5公尺的通行範圍，但如有人檢舉機車違停，還是要依法開罰？市府正擬定騎樓管理自治條例，希望能有明確規範。

市府指出，長期停放於騎樓的廢棄車輛，若無牌已達廢棄車輛標準，環保局將依規定張貼清理通知書，張貼7天後若車主未移走，拖吊至保管場貯存，警察局也會依道路交通管理處罰條例處理。

經統計顯示，2023年張貼數，機車有2316輛、汽車483輛，拖吊機車1477輛、汽車127輛，平均移置天數機車2.8天、汽車3.2天；2024年1至2月張貼數，機車279輛、汽車35輛，拖吊機車188輛、汽車4輛，平均移置天數機車2.7天、汽車0.5天。

市府解釋，機車進入騎樓必須以牽行方式，若違規行駛騎樓地，民眾可依法檢舉，員警會前往查處，若發現違規就舉發。

原則上騎樓留有1.5公尺通行範圍外的機慢車停放，暫不強制取締，但若有民眾檢舉且明顯妨礙行人通行，會取締或拖吊。