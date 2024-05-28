聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南騎樓亂象多 議員促明確規範

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市騎樓亂象多，議員昨質詢要求騎樓管理自治條例的擬定要能做更明確規範。圖為南市騎樓被停滿機車情形。記者鄭惠仁／攝影
台南市騎樓亂象多，議員昨質詢要求騎樓管理自治條例的擬定要能做更明確規範。圖為南市騎樓被停滿機車情形。記者鄭惠仁／攝影

台南市騎樓亂象多，包括機車久停、長期放報廢車，或是民眾機車騎上騎樓找車位，嚴重影響行人安全，有議員昨質詢要求騎樓管理自治條例的擬定要能做出更明確規範，防止亂象及危險的狀況發生；市府表示，此自治條例草案已送市議會法規委員會審議，騎樓也受道路交通管理處罰條例限制，違規將被處罰。

南市工務局表示，南市騎樓管理自治條例草案已在17日送市議會法規委員會審議，委員會決議在溪南、溪北各辦1場公聽會，並同時呈現市府版、議會版供討論，之後進行草案修改，下次會期前送市議會審議。

市議員李鎮國質詢指出騎樓亂象，許多騎樓都可見被放置無牌照廢棄機車，或是機車一停就很久不牽走，更發現許多騎士都是直接騎車到騎樓找車位，「沒找到車位就來回騎」，也不顧其他行人，若不小心很容易撞到人。

李也提出，騎樓保留1.5公尺的通行範圍，但如有人檢舉機車違停，還是要依法開罰？市府正擬定騎樓管理自治條例，希望能有明確規範。

市府指出，長期停放於騎樓的廢棄車輛，若無牌已達廢棄車輛標準，環保局將依規定張貼清理通知書，張貼7天後若車主未移走，拖吊至保管場貯存，警察局也會依道路交通管理處罰條例處理。

經統計顯示，2023年張貼數，機車有2316輛、汽車483輛，拖吊機車1477輛、汽車127輛，平均移置天數機車2.8天、汽車3.2天；2024年1至2月張貼數，機車279輛、汽車35輛，拖吊機車188輛、汽車4輛，平均移置天數機車2.7天、汽車0.5天。

市府解釋，機車進入騎樓必須以牽行方式，若違規行駛騎樓地，民眾可依法檢舉，員警會前往查處，若發現違規就舉發。

原則上騎樓留有1.5公尺通行範圍外的機慢車停放，暫不強制取締，但若有民眾檢舉且明顯妨礙行人通行，會取締或拖吊。

環保局 行人 議員 車主 車位 違停

延伸閱讀

台南騎樓亂象多機車亂竄忽視行人安全 議員要求取締與規範

10億女星出事了！6百萬名車炸裂嚇壞人

保時捷沒油卡國道拒拖吊！警再查出女駕駛謊報身分送辦

不等中央修法了！桃市宣布自行增修自治條例納管倉儲

相關新聞

台南騎樓亂象多 議員促明確規範

台南市騎樓亂象多，包括機車久停、長期放報廢車，或是民眾機車騎上騎樓找車位，嚴重影響行人安全，有議員昨質詢要求騎樓管理自治...

天災救助 沒簽租約佃農領不到

雲林縣農田廣達8萬7000公頃，不少是佃農承租耕種，有議員近期接獲陳情指申請天然災害救助，以農地為依據，須檢附地籍謄本、...

嘉市湖子內重劃區 非營利幼園動土

嘉義市湖子內重劃區新建房屋、商店林立，人口移入成新市鎮蛋黃區，為擴大公共化教保服務量能，市府規畫在區內的校地新建興安國小...

嘉縣幸福巴士 6月增站點

嘉義縣政府以幸福巴士補足鄉偏大眾運輸，近年部分路線轉型為幸福小黃，為提升營運績效、結合在地需求，縣府指出，與雲嘉南區域運...

台南首座社宅 「宜居成功」年底完工

台南永康區「宜居成功」公宅案可望年底完工，成為南市第1處完工的社會住宅。市長黃偉哲昨視察進度，指出已指示加速此案公告抽籤...

廣角鏡／台南西港刈香壓軸 「送王」燒王船

240年歷史的台南西港刈香廟會活動，昨壓軸「送王」燒王船，一早大批信眾從慶安宮王船廠出發，在間歇雨勢中，伴隨由人力拉行王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。