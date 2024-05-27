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蔬菜農藥檢驗更快速！檢測車進駐雲林6小時可看報告

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天下午到快速檢測車了解運作情況。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午到快速檢測車了解運作情況。記者蔡維斌／翻攝

為降低蔬果農藥殘留，強化快速檢測，蔬菜供應大宗的雲林縣府繼去年引進質譜快速篩檢技術，設置2處質譜快檢前處理站，並再獲農業部補助1輛行動檢測車，進駐蔬菜主產地的二崙鄉，協助農友上市蔬果前「快篩」。縣長張麗善今天下午前往了解運作情況並表示，今年將再設3處前處理站，為農產食安把關。

二崙鄉農會總幹事李達彦指出，雲林二崙地區是國內蔬菜主要供應地，長久以來，蔬菜運銷台北農產運銷公司時，都會隨機抽檢，如被驗出殘留過量農藥會被銷毀，並依規定第1次會罰10天不可輸入，但如被檢出3次，則將被罰停供1年。

雲林縣府為落實源頭把關，去年11月引進質譜快速篩檢技術，並在二崙和土庫的農會完成檢測處理站建置，同時為加強田間快速檢測，農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置1輛質譜快檢行動檢測車進駐二崙鄉，去年已篩檢約2千件，其中不合格率高達5成以上，但經輔導後目前已降至1、2成。

雲林動植物防疫所長廖培志指出，質譜篩檢過程由農民提供600公克蔬菜作為樣本送驗，並取部分進行萃取，再送檢測車進行質譜快速篩檢，只要當天上午9點前送件，約下午3點就能拿到檢測結果，快速又方便。

廖培志說，先前沒設置快檢站，農民會送到虎尾科大的質譜實驗室區中心檢測，但如處理量龐大的檢測，則要遠送台南成大或南投毒物試驗所，檢驗報告至少要等1天，如今有快速檢測站，可加速農藥殘留把關，對農民或消費市場都是好事。

廖培志說明，目前快檢農糧署有補助，每位農友可免費檢測3次，後續將收費每次700元，比一般檢測中心800元便宜。

縣長張麗善今天到二崙農會了解行動檢測車運作情況。她表示，今年將在崙背、西螺、莿桐再增設處理站，加速快檢速度，因蔬菜可能每3周就採收1次，檢測需求更多，所以會再討論補助辦法，減輕農民負擔。

檢測車的設備完善且可快速完成檢驗。記者蔡維斌／攝影
檢測車的設備完善且可快速完成檢驗。記者蔡維斌／攝影
萃取蔬菜檢體再經快速檢驗，六小時檢驗報告即可出爐，比以往隔天才可看報告更加快速。記者蔡維斌／攝影
萃取蔬菜檢體再經快速檢驗，六小時檢驗報告即可出爐，比以往隔天才可看報告更加快速。記者蔡維斌／攝影
檢測人員萃取蔬菜檢體後快速檢驗。記者蔡維斌／攝影
檢測人員萃取蔬菜檢體後快速檢驗。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天下午前往二崙鄉了解蔬菜農藥快速檢測車的運作情況並表示將再增設3處快檢站。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天下午前往二崙鄉了解蔬菜農藥快速檢測車的運作情況並表示將再增設3處快檢站。記者蔡維斌／攝影

農會 農民 雲林

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