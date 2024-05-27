蔬菜農藥檢驗更快速！檢測車進駐雲林6小時可看報告

為降低蔬果農藥殘留，強化快速檢測，蔬菜供應大宗的雲林縣府繼去年引進質譜快速篩檢技術，設置2處質譜快檢前處理站，並再獲農業部補助1輛行動檢測車，進駐蔬菜主產地的二崙鄉，協助農友上市蔬果前「快篩」。縣長張麗善今天下午前往了解運作情況並表示，今年將再設3處前處理站，為農產食安把關。

二崙鄉農會總幹事李達彦指出，雲林二崙地區是國內蔬菜主要供應地，長久以來，蔬菜運銷台北農產運銷公司時，都會隨機抽檢，如被驗出殘留過量農藥會被銷毀，並依規定第1次會罰10天不可輸入，但如被檢出3次，則將被罰停供1年。

雲林縣府為落實源頭把關，去年11月引進質譜快速篩檢技術，並在二崙和土庫的農會完成檢測處理站建置，同時為加強田間快速檢測，農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置1輛質譜快檢行動檢測車進駐二崙鄉，去年已篩檢約2千件，其中不合格率高達5成以上，但經輔導後目前已降至1、2成。

雲林動植物防疫所長廖培志指出，質譜篩檢過程由農民提供600公克蔬菜作為樣本送驗，並取部分進行萃取，再送檢測車進行質譜快速篩檢，只要當天上午9點前送件，約下午3點就能拿到檢測結果，快速又方便。

廖培志說，先前沒設置快檢站，農民會送到虎尾科大的質譜實驗室區中心檢測，但如處理量龐大的檢測，則要遠送台南成大或南投毒物試驗所，檢驗報告至少要等1天，如今有快速檢測站，可加速農藥殘留把關，對農民或消費市場都是好事。

廖培志說明，目前快檢農糧署有補助，每位農友可免費檢測3次，後續將收費每次700元，比一般檢測中心800元便宜。