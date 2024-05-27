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菜市場就是一座學校！南社大台江分校「共食共學」成最療癒時光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校利用假日規畫「菜市場就是一座學校」課程，透過親子逛菜市場，讓孩子從在地美食體驗台江文化。圖／台江分校提供
台南社大台江分校利用假日規畫「菜市場就是一座學校」課程，透過親子逛菜市場，讓孩子從在地美食體驗台江文化。圖／台江分校提供

菜市場就是座學校！台南社大台江分校這門課很有趣，也甚具教育意義。一群爸爸媽媽陪著孩子逛綜合農產品批發市場，大家分組分工，帶著100多元零用錢探索菜市場攤位小吃，採購19樣美食，中午回到社大台江分校，圍成一桌，共進午餐，親子分享美食的新滋味，也讓孩子從在地美食體驗台江文化。

這是台南社大台江分校規畫的「菜市場就是一座學校」課程，校方表示，在愈來愈焦慮的社會，課程目標希望陪伴親子走進菜市場，認識台江在地農漁產文化，拜訪各種料理達人，品嘗美食，成為家人假日「共食共學」的療癒時光。

台江分校執行長吳茂成表示，親子逛果菜市場，實際體驗菜市場就是座學校的豐富「台江農漁及料理文化」知識，在忙碌的現代生活，陪伴親子合作分工，學員拿著菜市場美食地圖，大家必須在熱鬧的果菜市場，挑戰尋找19樣知名美食任務，包括豬血湯、肉粿、油飯、炸蔬菜、肉圓、米豆粽、炸虱目魚領，以及越南腸粉、娘惹糕，還有好吃的布朗尼、檸檬塔甜點，然後回到台江分校，分享一日「美食達人」的學習經驗。

學員鄭忠勝說，位在十三佃的台南市綜合農產品批發市場已經是國際美食街了，

這裡可以吃到在地的傳統小吃、咖啡茶飲、清燙牛肉、現流仔鮮魚、滷味米糕、南島美食，也可以買到你喜歡的花卉蔬果，甚至看到叫賣哥和「喝玲瑯賣雜細」。黃姓家長表示，參加這一課程，主要是讓孩子認識台江生活文化，親子一起逛菜市場，學習如何採買蔬果及美食，好吃又好玩。

老師謝美玲表示，台江分校學員逛果菜市場，不只是買東西、吃東西，還要探索這個集蔬果、花卉批發零售的果菜市場的前世今生，從第1棟走到第8棟、再到花卉批發棟，也拜訪了水果達人謝媽媽、肉品達人方大姐及花卉達人林小姐，學習如何挑選鳳梨、豬肉及了解花卉保存知識，了解不同行業達人的一天。

台南社大台江分校利用假日規畫「菜市場就是一座學校」課程，透過親子逛菜市場，讓孩子從在地美食體驗台江文化。圖／台江分校提供
台南社大台江分校利用假日規畫「菜市場就是一座學校」課程，透過親子逛菜市場，讓孩子從在地美食體驗台江文化。圖／台江分校提供
台南社大台江分校利用假日規畫「菜市場就是一座學校」課程，透過親子逛菜市場，讓孩子從在地美食體驗台江文化。圖／台江分校提供
台南社大台江分校利用假日規畫「菜市場就是一座學校」課程，透過親子逛菜市場，讓孩子從在地美食體驗台江文化。圖／台江分校提供

台江 美食 達人

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