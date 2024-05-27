開箱！台南首座公宅年底完工 黃偉哲：加速抽籤流程

總算來了！台南永康「宜居成功」公宅案可望今年底完工，也是台南第1處完工的社會住宅，市長黃偉哲今下午視察進度，部分戶型已有裝潢樣板屋，原預計明年下半年可開放入住，為回應民眾期待，黃偉哲在視察後，要求都發局加速「宜居成功」公宅案公告抽籤等流程，讓民眾可提早進駐。

都發局長徐中強表示，永康「宜居成功」公宅案透過直接興建與都更容積獎勵等方式，由建商協助進駐開發，提供110戶公宅，興建地上6層、地下2層，1樓則規畫無障礙住宅單元，有1房至3房等房型，今視察的樣板屋附設冷氣、廚具等設施，品質優良，相信能提供讓民眾滿意的居住品質。

徐中強提到，「宜居成功」公宅預計今年底可完工，周邊道路與停車場開闢工程也會陸續完工，全案包含公設可節省約新台幣10億元公帑；公宅設置多樣化社區服務機能，如交誼廳、閱覽室等，配備則包含必要廚具、衛浴設備、熱水器及冷氣等，屆時將同步洽談廠商提供社宅住戶優惠方案。

黃偉哲則說，「宜居成功」公宅案原本規畫待後續驗收及裝潢完成後，明年初進行公告抽籤入住，為回應民眾期盼，已要求都發局及相關單位，一旦工程完工並取得使用執照後，就務必儘速進行公告、登記、抽籤等行政流程，讓台南民眾有機會在明年農曆年前入住首座完工的社會住宅。