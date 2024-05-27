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嘉縣幸福巴士再升級 新增停靠站服務偏鄉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣幸福巴士升級，新增停靠站服務偏鄉醫事人員。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣幸福巴士升級，新增停靠站服務偏鄉醫事人員。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府幸福巴士近年部分路線轉型為幸福小黃，為提升營運績效，結合在地需求，縣府與雲嘉南區域運輸發展研究中心合作，以海線東石鄉及布袋鎮幸福巴士作為示範區域，將微調部分班次時刻及新增調靠站。

嘉義縣政府幸福巴士今年6月3日起實施路線調整，將幸福東石1路停靠站新增「三家村」站，醫事人員可搭乘固定班次前往三家村活動中心及圍潭村活動中心；幸福布袋1路新增「聖林宮」站，醫事人員可搭乘固定班次前往樹林里聖林宮及貴舍里活動中心提供服務，返程採預約制。

建設處表示，幸福巴士東石鄉線目前有東石1路、東石2路2條路線，布袋鎮有布袋1路與布袋1路A，原本嘉義客運主跑，幾年前曾有計程車小黃協助部分路線，最近有衛生單位反映醫護人員要到海線服務交通不方便，因此6月3日起調整部分站點，醫護人員可坐車前往如活動中心等地點，也提供小黃預約服務，15公里內都是100元，超過補計程車差價。幸福巴士及幸福小黃坐法彈性，加上小車增加站點比較容易，條件限制比較靈活。

建設處表示，在公路局、健保署、嘉義區監理所、各醫事機構、衛生所及民間汽車公司參與協調，完成跨部會資源整合示範計畫，期望將有限交通資源發揮最大功效。示範計畫將分析現有資源及營運模式，將服務效益最大化，盡可能貼近使用者需求，未來將持續進行資源整合，提供民眾更加便利的幸福巴士、小黃交通服務。

民眾表示，比以前方便不少，以前是定時、定線且是嘉義客運大客車，路線又不是自己所需要的，經常是「看得到坐不到」，幸福巴士及幸福小黃可依自己需求選擇。

嘉義 巴士 東石

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