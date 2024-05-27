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台南仁德後壁厝市場長期施工妨礙出入 市府承諾6月底拆除

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
立委王定宇（左四）今邀國土管理署、市府水利局、仁德區公所、新田里長王俊傑等現場會勘，承諾提早3個月、圍籬趕在6月底拆除。圖／王定宇提供
立委王定宇（左四）今邀國土管理署、市府水利局、仁德區公所、新田里長王俊傑等現場會勘，承諾提早3個月、圍籬趕在6月底拆除。圖／王定宇提供

台南仁德後壁厝菜市場因一旁德糖、中正路口下水道箱涵工程長期施工，圍籬將市場包圍、只剩一小出入口，嚴重影響攤商生意與附近交通，民怨四起。立委王定宇今邀各單位現場會勘，現場承諾6月底前拆除圍籬。

王定宇表示，因為工程衝擊當地交通、嚴重影響後璧厝市場攤商生計，接獲地方陳情。雖德糖路、民安路周邊低窪地區遇大雨易積水問題必須解決，施工有必要，但工程應盡快完成，減少民生衝擊。

附近民眾表示，工地圍籬整個把市場圍住，連進出都很困難，附近也沒有地方可以停車，不知道為什麼開挖已經超過一年了，還不趕快處理。

王定宇說，當初因水患在地新田里里長王俊俊、社區居民向他陳情，現場勘查後他向營建署爭取7300萬元預算，補助台南市水利局在2022年7月進行箱涵新增、延伸工程。因仁德中正路埋有自來水幹管和天然氣管，需以潛盾工法才能穿越，讓工程更加耗時，對當地交通、店家生意造成不少衝擊。

王定宇表示，治水第一，工程雖是解決水患問題必須，但施作過程仍應降低交通衝擊，避免影響市民生計優先考量。各單位承諾「全力配合，影響通行的工程將提前完工」。

市府水利局科長吳書旭表示，原預訂管制至9月的德糖、中正路口後壁厝市場旁的工作井和圍籬，6月底拆除，全線路面也將提前7月底恢復全線通車，「讓市民能行的安全，市場及早恢復生機。」

台南仁德後壁厝菜市場因為一旁長期施工，圍籬將市場包圍、只剩小出入口，民眾買菜、停車都非常不便。記者周宗禎／攝影
台南仁德後壁厝菜市場因為一旁長期施工，圍籬將市場包圍、只剩小出入口，民眾買菜、停車都非常不便。記者周宗禎／攝影
台南仁德後壁厝菜市場因為一旁長期施工，圍籬將市場包圍、只剩小出入口，民眾買菜、停車都非常不便。記者周宗禎／攝影
台南仁德後壁厝菜市場因為一旁長期施工，圍籬將市場包圍、只剩小出入口，民眾買菜、停車都非常不便。記者周宗禎／攝影
立委王定宇（左）今邀國土管理署、市府水利局、仁德區公所、新田里長王俊傑等現場會勘，承諾提早3個月、圍籬趕在6月底拆除。圖／王定宇提供
立委王定宇（左）今邀國土管理署、市府水利局、仁德區公所、新田里長王俊傑等現場會勘，承諾提早3個月、圍籬趕在6月底拆除。圖／王定宇提供
台南仁德後壁厝菜市場因為一旁長期施工，圍籬將市場包圍、只剩小出入口，民眾買菜、停車都非常不便。記者周宗禎／攝影
台南仁德後壁厝菜市場因為一旁長期施工，圍籬將市場包圍、只剩小出入口，民眾買菜、停車都非常不便。記者周宗禎／攝影

台南 水利局 王定宇

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