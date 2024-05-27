天災補助有漏洞？ 雲林議員質疑佃農無法申請原因是這樣

天然災害補助以農地為依據，議員蔡東富接獲佃農陳情難獲補助，今在總質詢要求雲林縣府制訂補救措施保障佃農，他說，補助若由地主領取再轉給佃農，既不便又易生糾紛，農業處指出，通常依租賃契約及地籍謄本即可申請，額外的切結證明在行政認定上恐有疑慮，將再與相關單位研議可行辦法。

蔡東富指出，雲林縣農田廣達8萬7000公頃，有不少為佃農承租耕種，最近接獲陳情，指申請天然災害救助，須檢附地籍謄本及租賃契約，因有不少地主居住外地甚至國外，或有不願配合提供謄本，往往造成實際從事耕作的農民權益喪失，希望縣府能協助解套。

蔡東富說，早年「三七五減租」政策地主不得任意終止租約，雖對佃農租地務農有所保障，不被地主剝削，卻也造成不少地主因深怕收不回農地，未與佃農簽約改以「口頭約定」，在天災發生時，提不出地籍謄本及租賃契約，而喪失補助權益，甚至地主在領到補助時，無法全額轉給實際務農的佃農，不僅易生糾紛，佃農權益也受剝削。

他說，秧苗、肥料均是佃農支付的成本，受災領不到補助有失公平，建議可由農會或水利會小組長、村長出具切結證明作為認定依據。曾向台糖租地的謝姓佃農則表示，通常租賃契約均會註明農事相關補助由承租者申領，較無爭議，但目前退休老農逐增，空出放租的農地增加，有待政府盤點並統籌訂定規範，讓農地放租的雙方更有保障。