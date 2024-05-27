嘉縣加強消防救災 義竹消防新廳舍動土

嘉義縣義竹消防分隊因原廳舍屋齡老舊，為加強消防救災勤務及保障縣消防同仁辦公、備勤安全，縣府著手規畫新建義竹分隊廳舍，在各界支持努力下，籌措工程經費近6500萬元；終於在今日消防隊新建工程動土儀式隆重舉行。

義竹分隊新建廳舍，於今天上午11時在義竹分隊舉行動土典禮。由縣長翁章梁、議長張明達、消防署副署長馮俊益、鄉長黃政傑及消防局長蔡建安等主持祭祀與動土儀式，祈求新建廳舍大樓施工過程順利、平安。

消防局表示，新建廳舍是對公共安全的重大投資，工程總經費6499萬1000元，消防署補助前瞻計畫4319萬1900元，縣府自籌款2179萬9100元，順利推動分隊新建工程，促使精進消防設施和服務水準，讓民眾放心。

馮俊益說，隨著時代需求進展，消防也應提升品質，成為真正的守護據點，保障鄉親生命財產安全。

翁章梁表示，這棟建築物地方期待很久，為結合周圍地景改造，景觀設計委員會來來去去3次以上才定案，盼消防弟兄在功能上方便使用，外觀上也可成為義竹美麗的風景。