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為減少油氣逸散 嘉市加油站全面裝設油氣回收泵浦指示燈及測漏微壓計

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府。
照片取自嘉義市政府。

近年來臭氧(O3)已成為空氣品質不良的指標污染物之一，故管制臭氧前驅物-揮發性有機污染物(VOCs)已成為當前刻不容緩的工作，而加油站的油氣逸散便是其主要來源之一。為減少油氣逸散，嘉義市政府環境保護局與轄內38站加油站攜手合作，除了加油機全面裝設「油氣回收泵浦失效指示燈」，監控油氣回收泵浦作動狀態，更裝設微壓計監測油槽壓力，強化管制防止油氣洩漏，共同保護環境守護民眾健康。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市轄內共有38座加油站，密度為全國第一，環保局積極利用手持式氣體偵測器對各站油罐車卸油氣回收設備、加油機油氣回收總集下管、陰井等處進行設備元件洩漏查核，藉以找出潛在的油氣洩漏源，提供業者進行維護改善，減少油氣逸散曝露風險。

聚傳媒

加油站 嘉義 環保局

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