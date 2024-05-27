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林業保育署推動ESG媒合平台 41項專案供企業參與

中央社／ 嘉義縣27日電

林業及自然保育署ESG專案媒合平台4月15日上線，提出41項專案供企業團體直接參與復育造林、維護山林環境，第1階段受理期限將於5月29日截止。

林業及自然保育署近日建置「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台（ESG專案媒合平台）」，協助企業ESG揭露需求，並由各分署提出41項專案供企業參與。

林業保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，專案種類包括新植造林、竹林經營、棲地營造、林業文化資源保存或活用等類別。第1階段受理期限於29日截止。

嘉義分署說，目前階段媒合平台規劃以國有林地為主，第2階段將規劃開放公、私有土地參與自然碳匯媒合機制，有興趣參與的企業團體可利用ESG媒合平台媒合專區進行專案查詢，林業保育署會提供相關需求服務。

嘉義分署在第1階段提出手作維護特富野古道及發展工作假期、好美保安林多元惠益發展、拉拉喀斯巨木群手作步道工作假期等7項專案，未來也會不定期推出各類專案，尋求企業團體挹注資源，共同保護自然環境生態。

林業保育署指出，企業永續經營與企業社會責任密不可分，近年來全球氣候變遷議題加劇，綠色金融與綠色投資將漸成主流，成立ESG媒合平台是為協助企業團體參與自然碳匯及生物多樣性類型專案，謀求企業、林農與減碳三贏局面。

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