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影／全盲女跑者溫祐靖斜槓人生 首次進校園分享生命故事

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
熱愛路跑的溫祐靖（右），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（右），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影

熱愛路跑的雲林縣四湖鄉飛沙國中校長陳昭龍，因路跑結識雙眼全盲的馬拉松女跑友溫祐靖，發現她國中病發失明，靠生命毅力完成學業進入職場，在台中市政府工作，還斜槓通過咖啡品評師及咖啡師證照，今天她首次受邀走進校園帶領學生路跑並示範手沖咖啡技能，見證「人生不放棄」的生命歷程，彌足珍貴。

家住台中現年33歲的溫祐靖年幼時弱視，直到國中因視網膜病發雙眼失明，人生被關上了一扇窗，讓她陷入一生最大的轉折，她不氣餒，按著自己原有的興趣和目標持續往前走，她熱愛跑步運動，雙眼全盲寸步難行，直到遇上中華視障路跑協會的陪跑者林小華，為她人生開了另一扇窗，她鼓起勇氣，從10公尺到百公尺，一路訓練。

「站穩每個步伐就能直往目標」她說，看不見不代表跑不了，練跑7年，感謝朋友相助，讓她圓夢重新站上運動場，腦海都能看見自己跑步的英姿，去年還參加日本東京馬拉松，完成42公里全馬路程，她的心願就是要跑完全國各縣市的馬拉松賽，為自己寫下人生紀錄。

5年前一場馬拉松賽，熱愛路跑的雲林縣四湖鄉飛沙國中校長陳昭龍巧遇溫祐靖，得知她不僅克服萬難重返運動場，除在台中市政府擔任電話服務員，還斜槓取得咖啡品評師和視障手沖咖啡師證照，精神勇氣令人敬佩。

陳校長和師生設計「樂動校園」課程，今天邀請溫祐靖到校陪學生跑步並分享人生故事，飛沙國小校長朱俊達也帶全校師生參與，哨聲一響百餘名飛沙國中、小師生頂著小雨向前跑，感受到「小靖姊姊」永不退縮的生命熱力。

雙眼失明不僅跑完全程，還演示手沖咖啡，小朋友擔心熱水燙傷她的手，溫祐靖則像變魔術一般，有條不紊完成每道沖泡工序，咖啡飄香滿園溫馨中，從讀書、工作、路跑、咖啡的每段奮鬥故事，她娓娓道來，感動全場師生。

熱愛路跑的溫祐靖（右），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（右），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（前排中），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（前排中），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（左），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（左），國中雙眼全盲仍努力完成學業並在台中市政府工作，更斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（前排中），國中雙眼全盲，斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小，在咖啡香中分享生命故事。記者蔡維斌／攝影
熱愛路跑的溫祐靖（前排中），國中雙眼全盲，斜槓取得咖啡品評師和手沖師證照，首度受邀雲林飛沙國小，在咖啡香中分享生命故事。記者蔡維斌／攝影

咖啡 路跑 馬拉松

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