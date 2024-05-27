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揪團送愛連7年 團購主送北家扶逾1萬6千顆愛心粽

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
嘉義縣太保市尤正吉（右一）揪團關懷關懷北台南家扶中心受扶助家庭，7年來已送出逾1萬6千顆愛心粽。圖／北台南家扶中心提供
嘉義縣太保市尤正吉（右一）揪團關懷關懷北台南家扶中心受扶助家庭，7年來已送出逾1萬6千顆愛心粽。圖／北台南家扶中心提供

住嘉義縣太保市尤正吉多年來揪團關懷弱勢，端午節日近，近日送3000顆粽子到北台南家扶中心，累計七年攜手團友送來出愛心粽逾1萬6000顆，滿滿愛心讓人感動不已。

尤正吉平常在科技公司上班，下班後搖身一變網購的團購主，多年來默默揪團友們行善，今年持續號召團購社員們關懷家扶弱勢家庭的兒童，募集經費購買端午節應景粽子，送愛到家扶。

尤正吉日前親自將3000顆粽子送到北台南家扶中心，這是今年北台南家扶中心首次獲大批獲贈愛心粽子，趁家扶發放兒童生活補助金時，將這3000顆愛心粽，送給受扶助家庭享用。

北台南家扶中心主任李桂平說，尤正吉在每年年底家扶寒冬送暖活動設攤位，嘉惠家扶兒童，2018年起，每年端午佳節前夕，為家扶中心弱勢家庭送來粽子，已連續7年不曾中斷過，累計贈送家扶1萬6402顆粽子，每顆粽子都有尤正吉及他的團購社員們的愛心，讓家扶和受助家庭感受有力關懷。

尤正吉表示，深知北家扶扶助弱勢用心，因此透過募集經費購粽送愛心到家扶，自己和參與愛心粽募集行動的團員，都是社會上一顆顆小小螺絲釘，希望發揮各自小小力量，讓弱勢者感受社會溫暖。

嘉義縣太保市尤正吉（右二）揪團關懷北台南家扶中心受扶助家庭，7年來已送出逾1萬6千顆愛心粽，中心主任李桂平（左一）代表收下愛心粽。圖／北台南家扶中心提供
嘉義縣太保市尤正吉（右二）揪團關懷北台南家扶中心受扶助家庭，7年來已送出逾1萬6千顆愛心粽，中心主任李桂平（左一）代表收下愛心粽。圖／北台南家扶中心提供

家扶中心 愛心 粽子

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