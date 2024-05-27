湖子內重劃區人口增 嘉市府興設非營利幼兒園今動土、2026招生

嘉義市湖子內重劃區新建房屋、商店林立，為新蛋黃區，為擴大公共化教保服務量能，嘉義市政府規畫在興安國小新建非營利幼兒園，今天舉辦動土典禮，預計2026學年度招生，未來可提供8班、156名幼生就讀。

興安國小非營利幼兒園今動土，市長黃敏惠表示，湖子內區段徵收開發陸續完成，以優質商業機能與文教環境，磁吸鄰近園區人才入住，帶動學齡前幼兒增加。

黃敏惠表示，市府新建非營利幼兒園，工程經費原為8593萬元，歷經2次流標後，增加預算8937萬元，在議會支持下通過追加預算，總預算為1億7530萬元，除國教署原核定補助7303萬元外，市府自籌1億227萬元，今年順利完成發包。期待中央看到嘉義市對教育的用心，未來能大力挹注嘉義市教育預算。

教育處長郭添財表示，興安國小非營利幼兒園以水岸生態為設計主軸，結合鄰近長達1.8公里的公39公園綠帶廊道，重視生態教育與食農教育，提供幼生寬廣的戶外運動空間，培養具備生態素養，親土親水的健康兒童。

興安國小校長查顯良表示，將在校地上種植台灣原生種植物，營造充滿台灣原生種植物的生態校園。教室規畫採用套房式設計，營造家的感覺，並有戶外遊戲大草原、中庭遊戲區、遊具區，讓幼兒在園內盡情探索、快樂成長。