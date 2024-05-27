台南騎樓亂象多機車亂竄忽視行人安全 議員要求取締與規範

台南市騎樓亂象多，包括放置報廢車、長期停放，或是用騎車方式找車位，嚴重影響行人安全，議員今要求騎樓管理自治條例的擬定要能做更明確規範，防止亂象及危險事件發生。市府表示，騎樓管理自治條例已進入市議會法規委員會審議，會辦2場公聽會聽取各方意見；騎樓屬道路性質，使用上受道路交通處罰條例限制，違規將被處罰。

市議員李鎮國今在總質詢時指出騎樓亂象，他指許多騎樓都可見被放置無牌照廢棄機車，或是機車一停就很久不牽走，更發現許多騎士都是直接騎車到騎樓找車位，沒找到車位就來回騎，也不顧其他行人，若不小心很容易撞到人。他也提出，騎樓保留1.5公尺，但如有人檢舉 還是要依法開罰？並指市府正擬定騎樓管理自治條例，希望能有明確規範，防止亂象發生。

市府表示， 長期停放騎樓的廢棄車，若無牌已達廢棄車輛標準，環保局將依南市處理廢棄車輛自治條規定張貼清理通知書，經張貼 7 天後，若車主未移走，拖吊至保管場貯存，警察局也會依道路交通管理處罰條例處理。

經統計，2023年張貼數，機車2316輛、汽車483輛，有機車1477輛、汽車127輛被拖吊，移置率為機車63.8%、汽車26.3%，平均移置天數機車2.8天、汽車3.2天。

2024年1至2月張貼數，機車279輛、汽車35輛，有機車188輛、汽車4輛被拖吊，移置率機車67.4%、汽車11.4%，平均移置天數機車2.7天、汽車0.5天。

市府強調，機車進入騎樓時，須以「牽行方式」進入，若違規行駛騎樓地，民眾可依法檢舉，員警會前往查處，若發現違規就舉發。原則上騎樓留有1.5公尺通行範圍外的機慢車停放，暫不強制取締，但若有民眾檢舉且明顯妨礙行人通行，會取締或拖吊。

工務局表示，台南市騎樓自治條例草案已在5月17日送市議會法規委員會審議，後續委員會決議在溪南、溪北各辦一場公聽會，並同時呈現市府版、議會版供討論，之後進行草案修改，下次會期前送市議會審議。