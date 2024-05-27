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影／間歇細雨澆不熄信眾熱情 台南西港香今送王祈福

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影

「順風相送！一帆風順！」有240年歷史的台南西港刈香廟會活動，今上午展開壓軸「送王」燒王船，間歇細雨澆不熄信眾熱情，相關科儀就緒，上午10點15分許王船點燃，3年1科西港香圓滿落幕。

有「全台第一香」列為國家無形文化資產的台南西港慶安宮3年1科廟會遶境，今年辦理第81科香，共有96村庄75間宮廟，62文、武陣頭參與遶境，本月23日前往安南區鹿耳門完成「請媽祖」科儀，24至26日展開遶境活動，昨細雨不斷，許多信眾沿路設香案虔誠膜拜，直到今晨近6時最後一列陣頭入廟。

慶安宮廟務人員今早8點馬不停蹄展開甲辰年香科「送王」燒王船儀式，送王儀式香科主事人員先向王府膜拜，恭請王爺登船，隨後逐一將王爺聖像、王船媽祖、總趕公、廠官爺及其隨從、部將等請上王船，安置定位。王船長與大副、二副登上王船，王船於8時起航。

這科王船約33台尺長，前高13台尺9寸5分，後高15台尺7寸，寬8台尺，前桅高15台尺3寸，中桅高22台尺5寸5分，尾桅高12台尺6寸，造價百餘萬元，由上月25日過世王船師傅林良太率領團隊生前建造；據查，林良太打造木作王船超過200艘，北至苗栗，東到花蓮，都有其製作王船足跡，具有跨地域性高知名度，文化部本月頒旌揚狀。

今早大批信眾從慶安宮王船廠「開水路」後出發，由人力拉行王船「陸上行舟」，在間歇雨勢中緩步前進，信眾為恭送千歲爺回天庭，十分虔誠。

約半小時後，王船抵達約1公里外曾文溪北側的王船地，廟方由吊車將約2公噸重的王船置放在金紙堆成的小山丘上，裝上船桅、風帆，工作人員將堆妥紙糊天兵神將、信眾的添載包等搬上王船周圍，過程中不時飄來間歇細雨，送王作業不受影響。

「順風相送！一帆風順！」慶安宮及與會宋江陣等文武各陣頭繞著王船，現場敲鑼打鼓催促聲響，湧入更多信眾觀看，工作人員來回巡視送王作業就緒後排隊整齊，多次複誦

「順風相送！一帆風順！」，祈求恭送千歲爺回天庭，祈求庇護平安。

上午10點15分許，王船點火燃燒，隨後陸續吞噬船身，熊熊光火伴隨圍繞陣頭敲鑼打鼓催促聲響，送王科儀順利落幕。

慶安宮總幹事方一峰說，這次信眾為千歲爺添載踴躍，廟方出動3部貨車載運、2部堆高機協助，來回載了100多車次才全部運送到王船地，王船地猶如一座金黃色山丘，王船內的用品及信眾添載物有200多項，件數達3000多件。

間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
間歇細雨紛飛澆不熄信眾熱情 ，台南西港香今進行壓軸的送王祈福活動。記者謝進盛／攝影
大批信眾從慶安宮王船廠「開水路」後出發，由人力拉行王船呈現「陸上行舟」奇景，記者謝進盛／攝影
大批信眾從慶安宮王船廠「開水路」後出發，由人力拉行王船呈現「陸上行舟」奇景，記者謝進盛／攝影

燒王船 遶境 陣頭

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