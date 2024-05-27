台南市民德國中周邊展開治水工程 用路人改道行駛

台南市北區民德國中周邊因地勢低窪，市府展開治水工程，但因目前施作的西門路段近公園北路口，為北區的交通要道，台南市警五分局今天提醒用路人，如遇交通尖峰時段可改道行駛，尤其公園北路左轉西門路車流，可改道至公園南路，避免塞車。

民德國中周邊如有瞬間豪大雨常造成路面積、淹水，台南市政府為改善問題，積極向水利署爭取前瞻基礎建設經費施作雨水下水道工程，自5月7日開始，每天上午9點至下午4點，進行至西門路段及公園北路口工程，預計至9月完成。

近年來受極端氣候影響，台南市常有瞬間豪大雨，北區西門路及公園北路交叉口周邊包含長北街、長德街，現況排水路僅依靠兩側側溝，雨水順勢流向低處及側溝，使得地處低窪的民德國中及周邊一帶容易積水成災。

台南市積極向中央爭取到經費5400萬元，辦理排水箱涵工程，將該區地表逕流順利排洪至柴頭港溪，可望改善西門路及公園北路口每逢豪雨即產生路面積淹水問題。

據了解，目前進行的是第二階段，5月7日開始，第二階段預計7月初完成。而整個的下水道工程預計9月完成。第一階段工程自2023年6月動工迄今，因年初挖到舊城牆遺構，市府團隊必須停止挖掘，原地保留遺構，覆土後管線從上而過，但也影響施工進度，預計今年9月重新刨鋪路面申報完工。