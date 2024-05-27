台南府城鳳凰花季綻放 安平運河變成一條紅色彩帶

畢業季來臨，也象徵鳳凰花盛開的季節，台南近期各地有不少鳳凰花綻放豔麗的花朵，連市長黃偉哲也在臉書分享安平運河周邊的鳳凰花，吸引不少市民留言；山上花園水道博物館則有高達8公尺的鳳凰花王，雖今年因氣候關係，花況不如預期，但園區主建築區旁鳳凰花群卻大爆發，景色相當優美。

黃偉哲昨在臉書分享安平運河沿、臨安橋、安億橋，他提到，鳳凰花豔麗綻放的花朵，將整座府城妝點的熱情如火，沿著安平運河的浪漫花道，騎車、散步都很愜意，也邀請民眾一起到台南欣賞季節限定的滿框花景。

此外，山上水道博物館有一株高達8公尺的鳳凰花王，每年5、6月份準時盛開，由於附近沒有太多建築遮蔽，加上花開時綠葉都會落盡，滿樹火紅的鳳凰花，絢爛奪目，不過，今年因開春來遇上多場大雨，加上低溫持續，影響花期，花況約是滿開時的6成，沒有歷年的壯觀。