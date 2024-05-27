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台南府城鳳凰花季綻放 安平運河變成一條紅色彩帶

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王，今年因氣候關係，花況不如預期，約是滿開時的6成。記者萬于甄／攝影
山上花園水道博物館高達8公尺的鳳凰花王，今年因氣候關係，花況不如預期，約是滿開時的6成。記者萬于甄／攝影

畢業季來臨，也象徵鳳凰花盛開的季節，台南近期各地有不少鳳凰花綻放豔麗的花朵，連市長黃偉哲也在臉書分享安平運河周邊的鳳凰花，吸引不少市民留言；山上花園水道博物館則有高達8公尺的鳳凰花王，雖今年因氣候關係，花況不如預期，但園區主建築區旁鳳凰花群卻大爆發，景色相當優美。

黃偉哲昨在臉書分享安平運河沿、臨安橋、安億橋，他提到，鳳凰花豔麗綻放的花朵，將整座府城妝點的熱情如火，沿著安平運河的浪漫花道，騎車、散步都很愜意，也邀請民眾一起到台南欣賞季節限定的滿框花景。

此外，山上水道博物館有一株高達8公尺的鳳凰花王，每年5、6月份準時盛開，由於附近沒有太多建築遮蔽，加上花開時綠葉都會落盡，滿樹火紅的鳳凰花，絢爛奪目，不過，今年因開春來遇上多場大雨，加上低溫持續，影響花期，花況約是滿開時的6成，沒有歷年的壯觀。

水道博物館表示，雖然今年花王開花不慎理想，但在快濾筒室及送出唧筒室周邊種植的鳳凰樹群，卻已經意外熱情綻放，一樹樹鳳凰花，在園區古蹟紅色外牆的襯托下，成為另一處吸睛重點，也吸引不少遊客取景拍照留念。

山上花園水道博物館快濾筒室及送出唧筒室周邊種植的鳳凰樹群，今年意外熱情綻放，一樹樹鳳凰花，在園區古蹟紅色外牆的襯托下，成為另一處吸睛重點。記者萬于甄／攝影
山上花園水道博物館快濾筒室及送出唧筒室周邊種植的鳳凰樹群，今年意外熱情綻放，一樹樹鳳凰花，在園區古蹟紅色外牆的襯托下，成為另一處吸睛重點。記者萬于甄／攝影
近期台南各地鳳凰花盛開，市長黃偉哲昨也在臉書分享，邀請民眾一起到台南欣賞熱情綻放的鳳凰花。圖／翻攝黃偉哲臉書
近期台南各地鳳凰花盛開，市長黃偉哲昨也在臉書分享，邀請民眾一起到台南欣賞熱情綻放的鳳凰花。圖／翻攝黃偉哲臉書

博物館 台南 黃偉哲

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