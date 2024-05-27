南美館展文人建築師陳其寬作品 解開路思義教堂密碼

台南市美術館、東海大學創意學院攜手建築師陳其寬遺孀林芙美，在台南市美術館推出「陳其寬：雙曲．交響」紀念展，其中也解密擁「薄殼雙曲」的路思義教堂，讓陳其寬作品經典再現。

東海大學路思義教堂進行古蹟修繕，在閉館逾550天後，5月19日重新啟用。東海大學今天發布新聞稿表示，台南市美術館推出「陳其寬：雙曲．交響」紀念展，展期至今年9月22日，透過展覽將讓103歲冥誕的陳其寬自己解密路思義教堂。

為重現陳其寬作品，展覽特別從香港、新加坡及國內各地商借陳其寬珍貴藏品，策展人蕭楷競更親自至美國夏威夷進行調查研究，讓許多不曾曝光展品首度公開展出；展覽名稱「雙曲」，強調陳其寬在雙重領域中的成就，更與「薄殼雙曲」現代建築概念相呼應。

東海大學創意學院院長許和捷表示，東海大學從路思義教堂到文理大道的唐式東方園林建築，皆出自陳其寬之手，對建築設計揮灑自如的他，當年與貝聿銘共同設計，建造出讓世界建築界醉心的路思義教堂擁有「薄殼雙曲」設計。

南美館長林秋芳表示，陳其寬建築作品橫跨全球，作品將東方哲學思想與水墨意境融入其中，設計與空間非凡布局思維，將包浩斯主義中所追求的極簡主義完美融合，形成獨特時代風格，東海當代主義的路思義教堂就是他的作品之一。