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台南馬薩市集貨櫃屋不續租 攤商憂無處營業
百年歷史的台南市中西區西市場（俗稱大菜市）屬市定古蹟，周邊街廓整體改建工程延到8月底才能完工，然而貨櫃屋臨時攤販處地主已發存證信函下月底起不續租，有議員指出，有攤商恐出現過渡期、無處做生意，市府應幫安排營業地點；也有攤商說，西市場改建後的油水分離設備，仍有改善空間。
市政府回應，後續開說明會，廣納意見並安排攤商回歸。
南市經發局指出，馬薩市集貨櫃屋是原國華街1、2排店鋪因應工程暫遷的營業空間，目前確定租約延到7月底，且許多攤商原就擁有西門淺草青春新天地格位的權利，之後就可回歸遷入。
另，目前西門淺草還有約6攤屬於占用，如果到本月底還是未主動搬遷，將會以強制執行要求搬離。
市議員蔡宗豪說，西市場周邊街廓整體改建工程，期間因為卡到香蕉倉庫的古蹟遺址，工程延宕多年都無法完工。
目前10多家美食名店為了延續讓美食攤不熄燈，在附近租私有地的貨櫃屋營業，但房東傳出6月底就不續租，店家不知何去何從？
蔡宗豪指出，有請市府出面協助，攤商在工程完工前要到哪營業？搬遷費用誰出？且馬薩市集貨櫃屋租約到期後，暫移至淺草市集2樓，但這裡的商家是賣衣服、做美容居多，馬薩貨櫃攤商多為小吃，且背對國華街，會影響生意，若只經營短暫1、2月還要花大筆錢去裝潢，除了浪費錢，對攤商也不公平。
蔡宗豪也說，攤商認為西市場改建在油水分離設備仍有改善空間，因為這些攤商都是名店、且生意好，若油水分離設備太狹小，還是會造成環境髒亂。
經發局強調，西市場修復工程後續陸續開分區攤商說明會，會藉此廣納攤商建議，另有關西門淺草攤鋪位，則進一步檢視現有硬體設備，並研議改善現有熟食攤位排水、排油及排煙措施或其他配套方案。
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