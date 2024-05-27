聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南馬薩市集貨櫃屋不續租 攤商憂無處營業

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市政府正進行西市場周邊街廓整體改建工程，部分攤商移到一旁貨櫃屋臨時攤販處，但因租約將屆，攤商憂心沒地方營業。本報資料照片
台南市政府正進行西市場周邊街廓整體改建工程，部分攤商移到一旁貨櫃屋臨時攤販處，但因租約將屆，攤商憂心沒地方營業。本報資料照片

百年歷史的台南市中西區西市場（俗稱大菜市）屬市定古蹟，周邊街廓整體改建工程延到8月底才能完工，然而貨櫃屋臨時攤販處地主已發存證信函下月底起不續租，有議員指出，有攤商恐出現過渡期、無處做生意，市府應幫安排營業地點；也有攤商說，西市場改建後的油水分離設備，仍有改善空間。

市政府回應，後續開說明會，廣納意見並安排攤商回歸。

南市經發局指出，馬薩市集貨櫃屋是原國華街1、2排店鋪因應工程暫遷的營業空間，目前確定租約延到7月底，且許多攤商原就擁有西門淺草青春新天地格位的權利，之後就可回歸遷入。

另，目前西門淺草還有約6攤屬於占用，如果到本月底還是未主動搬遷，將會以強制執行要求搬離。

市議員蔡宗豪說，西市場周邊街廓整體改建工程，期間因為卡到香蕉倉庫的古蹟遺址，工程延宕多年都無法完工。

目前10多家美食名店為了延續讓美食攤不熄燈，在附近租私有地的貨櫃屋營業，但房東傳出6月底就不續租，店家不知何去何從？

蔡宗豪指出，有請市府出面協助，攤商在工程完工前要到哪營業？搬遷費用誰出？且馬薩市集貨櫃屋租約到期後，暫移至淺草市集2樓，但這裡的商家是賣衣服、做美容居多，馬薩貨櫃攤商多為小吃，且背對國華街，會影響生意，若只經營短暫1、2月還要花大筆錢去裝潢，除了浪費錢，對攤商也不公平。

蔡宗豪也說，攤商認為西市場改建在油水分離設備仍有改善空間，因為這些攤商都是名店、且生意好，若油水分離設備太狹小，還是會造成環境髒亂。

經發局強調，西市場修復工程後續陸續開分區攤商說明會，會藉此廣納攤商建議，另有關西門淺草攤鋪位，則進一步檢視現有硬體設備，並研議改善現有熟食攤位排水、排油及排煙措施或其他配套方案。

強制執行 攤商 蔡宗豪 貨櫃

延伸閱讀

台鐵鳳山車站大樓今年完工 工程拖太久居民抱怨交通亂

南投山區罕見溪魚大量暴斃 居民擔憂污染源待查

花蓮地震台鐵崇德站停用拚5月底撤黃單 估6月中旬營運

台南國華商圈馬薩市集貨櫃屋租約將至 攤商憂心沒地方營業

相關新聞

台南馬薩市集貨櫃屋不續租 攤商憂無處營業

百年歷史的台南市中西區西市場（俗稱大菜市）屬市定古蹟，周邊街廓整體改建工程延到8月底才能完工，然而貨櫃屋臨時攤販處地主已...

林鐵觀光列車將上路 民代盼增無障礙設施

嘉義縣阿里山森林鐵路全線通車在即，觀光列車「栩悅號」委外推出套裝行程，列車上卻沒無障礙設施，日前身障人士聚集在新北門站訴...

嘉義輕軌案 民代爭取延伸及增站點

嘉義市政府辦理高鐵嘉義站連結台鐵嘉義站的輕軌案，嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫已完成可行性評估期中報告，並送議會定期會審議...

台南新營中山路圓環優化 工期1年

台南溪北地區市中心新營中山路圓環是交通熱區，屬渦輪圓環，但不少用路人認為外環路肩太寬，汽機車交會時易發生事故，且四周畫設...

台南新營中山路圓環將改造 擬增設停車位、估1年內完工

台南新營中山路圓環為地方交通熱區，不少用路人認為外環路肩太寬，易造成汽機車交會時發生事故，在地方建議下，市府檢討現有路肩...

民進黨黨公職改選 賴清德台南投票派系立委緊跟「卡位」

民進黨今進行黨職改選，將選出第8屆黨部主委、黨代表及第21屆全國黨代表，民進黨主席、賴清德總統今也回到台南投票，履行黨員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。