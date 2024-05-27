台南新營中山路圓環優化 工期1年

台南溪北地區市中心新營中山路圓環是交通熱區，屬渦輪圓環，但不少用路人認為外環路肩太寬，汽機車交會時易發生事故，且四周畫設人行道無法停車，有議員日前與市府會勘後，市府擬將圓環人行磚道刨除畫停車格，也檢討現有路肩及交通動線，市府工務和交通局表示，預計工期約1年完成。

中山路圓環位居金融商業區核心，更是地方交通要衝，串連中山、中正、中興、博愛等主要道路，平日車水馬龍，警方統計，去年受理車禍案件為15件，今年到5月中旬6件。

中山路圓環被指外環路肩畫太寬，反讓汽機車交會易發生事故，1名駕駛說，環內想切外車道卻被機車逼，也有駕駛說遇到進圓環的車常須急煞，讓人混亂；新營區方姓送貨員說，新營圓環周遭停車問題嚴重，也曾因臨時停車遭檢舉告發，不少同業視為畏途，希望未來圓環內增設停車位、有送貨的專屬停車格。

台南共15個圓環，市府持續改善圓環交通，新營圓環也備受討論，市議員李宗翰服務處邀市府、新營區公所人員會勘；李宗翰說，經現勘討論後，認為外環標線過寬有改善空間，可重新優化汽、機車動線，減少碰撞機率，並將多餘空間畫設停車格，紓解圓環周遭停車不易問題，但圓環南側環狀均已鋪設人行道，未來得先將人行道刨除，增設停車格，相關技術性問題由工務局、交通局討論中，預估1年內完工，會持續追蹤、再設法縮短。