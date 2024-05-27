聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南新營中山路圓環優化 工期1年

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南新營區中山路圓環交通量大，地方認為外環路肩過大，汽機車交會易生事故。記者謝進盛／攝影
台南新營區中山路圓環交通量大，地方認為外環路肩過大，汽機車交會易生事故。記者謝進盛／攝影

台南溪北地區市中心新營中山路圓環是交通熱區，屬渦輪圓環，但不少用路人認為外環路肩太寬，汽機車交會時易發生事故，且四周畫設人行道無法停車，有議員日前與市府會勘後，市府擬將圓環人行磚道刨除畫停車格，也檢討現有路肩及交通動線，市府工務和交通局表示，預計工期約1年完成。

中山路圓環位居金融商業區核心，更是地方交通要衝，串連中山、中正、中興、博愛等主要道路，平日車水馬龍，警方統計，去年受理車禍案件為15件，今年到5月中旬6件。

中山路圓環被指外環路肩畫太寬，反讓汽機車交會易發生事故，1名駕駛說，環內想切外車道卻被機車逼，也有駕駛說遇到進圓環的車常須急煞，讓人混亂；新營區方姓送貨員說，新營圓環周遭停車問題嚴重，也曾因臨時停車遭檢舉告發，不少同業視為畏途，希望未來圓環內增設停車位、有送貨的專屬停車格。

台南共15個圓環，市府持續改善圓環交通，新營圓環也備受討論，市議員李宗翰服務處邀市府、新營區公所人員會勘；李宗翰說，經現勘討論後，認為外環標線過寬有改善空間，可重新優化汽、機車動線，減少碰撞機率，並將多餘空間畫設停車格，紓解圓環周遭停車不易問題，但圓環南側環狀均已鋪設人行道，未來得先將人行道刨除，增設停車格，相關技術性問題由工務局、交通局討論中，預估1年內完工，會持續追蹤、再設法縮短。

人行道 停車格

延伸閱讀

台南新營中山路圓環將改造 擬增設停車位、估1年內完工

打造30分鐘生活圈 台南、嘉義聯手爭取台37線延伸至新營

台灣道路「1設計」遭轟但國外卻當寶？ 網紅揭致命傷：喪失初衷

柳科焚化爐傳死灰復燃 逾200人拉布條抗議藍綠議員力挺

相關新聞

台南馬薩市集貨櫃屋不續租 攤商憂無處營業

百年歷史的台南市中西區西市場（俗稱大菜市）屬市定古蹟，周邊街廓整體改建工程延到8月底才能完工，然而貨櫃屋臨時攤販處地主已...

林鐵觀光列車將上路 民代盼增無障礙設施

嘉義縣阿里山森林鐵路全線通車在即，觀光列車「栩悅號」委外推出套裝行程，列車上卻沒無障礙設施，日前身障人士聚集在新北門站訴...

嘉義輕軌案 民代爭取延伸及增站點

嘉義市政府辦理高鐵嘉義站連結台鐵嘉義站的輕軌案，嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫已完成可行性評估期中報告，並送議會定期會審議...

台南新營中山路圓環優化 工期1年

台南溪北地區市中心新營中山路圓環是交通熱區，屬渦輪圓環，但不少用路人認為外環路肩太寬，汽機車交會時易發生事故，且四周畫設...

台南新營中山路圓環將改造 擬增設停車位、估1年內完工

台南新營中山路圓環為地方交通熱區，不少用路人認為外環路肩太寬，易造成汽機車交會時發生事故，在地方建議下，市府檢討現有路肩...

民進黨黨公職改選 賴清德台南投票派系立委緊跟「卡位」

民進黨今進行黨職改選，將選出第8屆黨部主委、黨代表及第21屆全國黨代表，民進黨主席、賴清德總統今也回到台南投票，履行黨員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。