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嘉義輕軌案 民代爭取延伸及增站點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義輕軌部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，圖為魚寮遺址落羽松林。圖／嘉縣府提供
嘉義輕軌部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，圖為魚寮遺址落羽松林。圖／嘉縣府提供

嘉義市政府辦理高鐵嘉義站連結台鐵嘉義站的輕軌案，嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫已完成可行性評估期中報告，並送議會定期會審議，本周可望通過送交通部審議。對此，縣市議員欲爭取增加站點，帶動地方繁榮發展。

市府交通處說，輕軌路線規畫為台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長度全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，跨越國道1號高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

市府估算輕軌預算高達370億元，縣府指出，軌道約7成路線在嘉縣，未來經費配合款，嘉縣可能要負擔7成，需要討論，縣長翁章梁已指示局處要規畫以高鐵太保站為中心的嘉縣交通路網，讓縣市共榮共好，未來會發展成朴子、太保雙市及嘉市並立「雙城結構」。

市議員孫貫志、黃敏修說，藍線規畫站點只串聯台鐵與高鐵站，應再延伸串聯市府、縣府，讓路線更完整；縣議員黃嫈珺指出，希望規畫延伸至朴子，才不會讓消費人潮只流向太保市或嘉市，朴子發展也需要交通網路帶進人潮。市府表示，將由中央統籌綜合規畫。

嘉義 輕軌 高鐵

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