聽新聞
test
0:00 / 0:00

林鐵觀光列車將上路 民代盼增無障礙設施

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
阿里山林鐵觀光列車栩悅號缺乏無障礙設施，身障人士盼改善提升權益。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵觀光列車栩悅號缺乏無障礙設施，身障人士盼改善提升權益。圖／林鐵及文資處提供

嘉義縣阿里山森林鐵路全線通車在即，觀光列車「栩悅號」委外推出套裝行程，列車上卻沒無障礙設施，日前身障人士聚集在新北門站訴求改善；有議員也說，常態的森鐵列車有設無障礙車廂，盼觀光列車改善。林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，將函請交通部釋示、再規畫。

市議員鄭光宏說，有固定班次及票價的林鐵阿里山號、中興號，都將第1節車廂設為無障礙車廂，供身障及年長者以輔具搭乘，林鐵觀光列車耗費前瞻經費6500萬元，期待也建置完善無障礙設施。

林鐵及文資處表示，依據身心障礙者權益保障法規定，固定路線、班次及費率的大眾運輸工具應設置無障礙設施，但栩悅號、福森號列車參考國內外知名觀光鐵道打造，委由雄獅旅行社以郵輪式列車模式經營，規畫不同遊程、班次、停靠車站及費用，提供交通餐飲住宿套裝行程，與一般交通工具性質不同。

林鐵副處長周恆凱說，栩悅號、福森號實際營運方式非屬大眾運輸，所以當初未規畫無障礙車廂，但為尊重身心障礙者權益、提高友善服務品質，將函請交通部釋示，在經濟成本間取得平衡，綜合評估、盤點車廂現況、爭取經費，仍需時間規畫來打造無障礙車廂。

觀光列車 車廂 阿里山

延伸閱讀

阿里山林鐵觀光列車缺乏無障礙設施 身障團體促改善

雲林中年男子阿里山公路墜崖 警消12天搜救尋獲冰泠遺體

在日本會被白眼！搭大眾運輸常遇「1行為」超妨礙人 一票苦主：怎麼下車

大同技術學院今夏退場 社大憂心房東換人又得流浪了

相關新聞

台南馬薩市集貨櫃屋不續租 攤商憂無處營業

百年歷史的台南市中西區西市場（俗稱大菜市）屬市定古蹟，周邊街廓整體改建工程延到8月底才能完工，然而貨櫃屋臨時攤販處地主已...

林鐵觀光列車將上路 民代盼增無障礙設施

嘉義縣阿里山森林鐵路全線通車在即，觀光列車「栩悅號」委外推出套裝行程，列車上卻沒無障礙設施，日前身障人士聚集在新北門站訴...

嘉義輕軌案 民代爭取延伸及增站點

嘉義市政府辦理高鐵嘉義站連結台鐵嘉義站的輕軌案，嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫已完成可行性評估期中報告，並送議會定期會審議...

台南新營中山路圓環優化 工期1年

台南溪北地區市中心新營中山路圓環是交通熱區，屬渦輪圓環，但不少用路人認為外環路肩太寬，汽機車交會時易發生事故，且四周畫設...

台南新營中山路圓環將改造 擬增設停車位、估1年內完工

台南新營中山路圓環為地方交通熱區，不少用路人認為外環路肩太寬，易造成汽機車交會時發生事故，在地方建議下，市府檢討現有路肩...

民進黨黨公職改選 賴清德台南投票派系立委緊跟「卡位」

民進黨今進行黨職改選，將選出第8屆黨部主委、黨代表及第21屆全國黨代表，民進黨主席、賴清德總統今也回到台南投票，履行黨員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。