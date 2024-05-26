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台南新營中山路圓環將改造 擬增設停車位

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營中山路圓環將改造，未來擬增設停車位。記者謝進盛／攝影
台南新營中山路圓環將改造，未來擬增設停車位。記者謝進盛／攝影

台南新營中山路圓環為地方交通熱區，不少用路人認為外環路肩太寬，易造成汽機車交會時發生事故，在地方建議下，市府檢討現有路肩、交通路線，將圓環人行磚道刨除、改造，擬增設停車位，工期約1年完成。

新營中山路圓環位居金融商業區核心，更是地方交通要衝，串連中山、中正、中興、博愛等主要道路，平日車水馬龍，事故頻傳，去年警方受理車禍案件為15件，今年迄今為6件。

日前台南掀起「圓環熱」討論，不少鄉親也在地方社團討論如何優化車流、動線，市議員李宗翰服務處日前邀市府工務、交通局、新營區公所人員會勘，從「僅改標線」到「標線及原有紅磚改善」再到「渦輪圓環」等問題逐一討論。

李宗翰指出，經現勘討論後，認為外環標線過寬有改善空間，可重新優化汽、機車標（動）線，減少碰撞機率，可將多餘空間畫設停車格，紓解圓環周遭停車不易的老問題，但圓環南側環狀均已鋪設人行道，未來得先將人行道刨除，增設停車格；相關技術性問題，也由工務局、交通局討論中，預估1年內完工，但他認為時程太久，會持續追蹤再設法縮短。

「增設停車位最實際！」新營區方姓送貨員說，新營圓環周遭停車問題嚴重，也曾臨時停車遭檢舉告發，不少同業視為畏途，希望未來圓環內有送貨專屬停車格，交通局則指出，未來會滾動式檢討因應。

人行道 停車格 台南 車位

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