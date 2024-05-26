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國宴桌花布置再利用 花藝學員延續桌花生命

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
協助參與今年國宴花卉布置的鄭小姐（右）將帶回的桌花，再製成2盆小花，分送給台南市議員黃肇輝（左），也讓更多人也能感受這場盛會。記者萬于甄／攝影
協助參與今年國宴花卉布置的鄭小姐（右）將帶回的桌花，再製成2盆小花，分送給台南市議員黃肇輝（左），也讓更多人也能感受這場盛會。記者萬于甄／攝影

第16屆正副總統就職國宴20日順利在台南落幕，今年國宴會場花卉布置除以「豐饒福爾摩沙」為主題，3處宴會廳都有不同的色系桌花，國宴結束後，許多桌花的花卉可由工作人員帶回，其中，參與國宴花卉布置的鄭小姐將帶回的桌花，再製成2盆小花，分送給台南市議員黃肇輝，讓更多人也能感受這場盛會。

花藝學員鄭小姐說，今年國宴花卉由中華花藝設計協會與台灣蘭花產銷發展協會攜手籌辦，自己則是跟著中華花藝設計協會理事陳伊婷前往協助，事前花了約2天時間布置國宴會場，從舞台、講桌到餐桌等，3處宴會廳桌花色系分別為台灣紅、台南粉及豐收黃等，相當鮮豔別緻。

鄭小姐提到，國宴當天約有10多名花藝學生共同協助布置，結束後除了部分花卉由蘭協帶回外，其餘桌花則分享給工作人員帶走；國宴雖在台南舉辦，但並未對外開放，為讓更多朋友能夠沾沾喜氣，因此她將帶回的一盆大桌花，再製分成2盆小桌花，分送給好友，其中1盆桌花就分送給南市議員黃肇輝，雖然花期只有短短1到2個禮拜。

黃肇輝則表示，在辦公室收到這份特別的禮物，相當開心，支持者有幸參與總統就職國宴的布置工作，會後又將布置花卉再利用，變成了好看的小花盆，延續國宴花卉的生命，非常感謝朋友的巧思與手藝，讓更多人能感受參與在國宴之中。

台南 國宴 花藝

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