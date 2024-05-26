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民進黨黨公職改選 賴清德台南投票派系立委緊跟「卡位」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨今進行黨職改選，台南今天受鋒面影響，一早天候不佳陰雨綿綿，但許多支持者仍冒雨到投開票所，各地投開票所人潮還算踴躍，台南市黨部今年共開設11處投開票所，有效黨員人數為3萬0881人。記者萬于甄／攝影
民進黨今進行黨職改選，台南今天受鋒面影響，一早天候不佳陰雨綿綿，但許多支持者仍冒雨到投開票所，各地投開票所人潮還算踴躍，台南市黨部今年共開設11處投開票所，有效黨員人數為3萬0881人。記者萬于甄／攝影

民進黨今進行黨職改選，將選出第8屆黨部主委、黨代表及第21屆全國黨代表，民進黨主席、賴清德總統今也回到台南投票，履行黨員的責任；賴清德在發表談話時，除角逐主委的新系（賴系）立委郭國文、湧言會前市議員陳金鐘外，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃等人也緊緊跟隨，讓外界議論紛紛，下屆市長黨內初選煙硝味恐再起。

賴清德今早10點在南區南都里活動中心投票，他表示，自己回到台南善盡黨員的責任，投下寶貴的1票，呼籲全國的黨員同志要踴躍投票，選出優秀的人才，為國家承擔責任。不少支持者在投開票所外遇到賴清德，也都熱情歡迎、打招呼，高呼「總統好！」。

民進黨台南市黨部今年共開設11處投開票所，有效黨員人數為3萬0881人，除將選出市黨部主委外，另將選出全國黨代表42席、市黨員代表63席；台南今天受鋒面影響，一早天候不佳陰雨綿綿，但許多支持者仍冒雨到投開票所，各地投開票所人潮還算踴躍。

台南市黨部主委改選雖局勢被認為是「新系」與「非新系」對決，不過，賴清德回到台南投票時，除了2名主委候選人、賴系立委林俊憲、市長黃偉哲、現任黨部主委潘新傳等人外，正國會立委陳亭妃也緊跟在側，不放過任何與賴同框的機會。

有黨內人士指出，距離2026年黨內縣市長初選一戰還有2年，雖然時間還早，但有些派系早已積極動作、布局，陳亭妃更是從不避諱、態勢明顯，因此，對於緊貼黨主席賴清德，爭取同框的舉動並不意外，相信黨公職改選後，2026縣市長黨內初選的煙硝味會更加濃厚。

民進黨主席、賴清德總統今回到台南投票，履行黨員的責任；賴清德在發表談話時，除角逐主委一職的新系（賴系）立委郭國文（前左一）、湧言會前市議員陳金鐘（右一）外，賴系立委林俊憲（右二）、正國會立委陳亭妃（後左二）等人也緊跟在側。記者萬于甄／攝影
民進黨主席、賴清德總統今回到台南投票，履行黨員的責任；賴清德在發表談話時，除角逐主委一職的新系（賴系）立委郭國文（前左一）、湧言會前市議員陳金鐘（右一）外，賴系立委林俊憲（右二）、正國會立委陳亭妃（後左二）等人也緊跟在側。記者萬于甄／攝影
民進黨主席、賴清德總統今回到台南投票，履行黨員的責任，過程中立委陳亭妃也緊跟在側，爭取與賴清德同框的機會，此舉也讓外界認為，2026市長黨內初選再飄煙硝味。記者萬于甄／攝影
民進黨主席、賴清德總統今回到台南投票，履行黨員的責任，過程中立委陳亭妃也緊跟在側，爭取與賴清德同框的機會，此舉也讓外界認為，2026市長黨內初選再飄煙硝味。記者萬于甄／攝影

台南 投票 賴清德

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