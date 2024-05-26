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雲林5校金牌布袋戲團 首度登上朝天宮戲台聯合公演

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林5所學校的金牌布袋戲團首度登上北港朝天宮戲台聯合公演，每位學生拿出看家本領，大顯神通。記者蔡維斌／攝影
雲林5所學校的金牌布袋戲團首度登上北港朝天宮戲台聯合公演，每位學生拿出看家本領，大顯神通。記者蔡維斌／攝影

布袋戲故鄉的雲林縣深耕校園有成，西螺國中、虎尾國中、廣興國小、石榴國小與崇文國小5校，一舉拿下今年度全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊今天首度登上北港朝天宮的百年戲台「宗聖台」表演，感受早年廟口野台戲文化之美，尤其配樂和口白全是現場演出，有別於現今劇團的錄音製播，引領觀眾回到50年代的野台戲時光，也為假日進香帶來熱鬧氣氛。

副縣長謝淑亞指出，布袋戲是古早廟會酬神文化演化而成台灣意象的地方戲曲，雲林縣是布袋戲故鄉，縣府多年來開辦國際偶戲節，並引進校園積極推動偶戲文化，成效卓著，不僅已有萬餘名學生參與布袋戲研習，各校陸續成立劇團，讓孩子能演、能說、能奏，躍上全國舞台，今年有5校一舉拿下全國藝文競賽特優獎，相當不易。

尤其今天5支金牌團隊受邀一起到國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮百年「宗聖台」演出，因逢假日各地進香團多，演出中夾雜廟會鞭炮、鑼鼓喧天，讓戲台上演出的學生首次感受古早野台戲的臨場感，盡管下雨仍有不少觀眾駐足觀賞。

幾位老一輩觀眾說，現今布袋戲配樂甚至口白，多半是錄音製播，少了早年那種戲味，沒想到學生團隊從編劇、配樂、口白全是現場演出，讓大家回味早年廟口戲台文化，也看到了傳統戲曲推展成果。

西螺國中學生林祐誠表示，演出現場吵雜陣頭鞭炮，讓大家像身歷其境演出野台戲，想不受干擾穩定演出，反而成為另類挑戰。5校不同戲碼陸續登場尬戲，五音分明，操偶精妙，每個人各顯神通合作無間。贏得掌聲，林瑜潔說，角色口條的轉換關係著戲路成敗，尤其野台演出臨機應變更加重要。

雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文及朝天宮副董事長蘇健榮表示，這是第一次縣內特優團隊在廟口聯合公演，與媽祖分享榮耀，別具意義。

雲林縣5所國中、小學一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊首度登上朝天宮百年戲台聯合公演，盡管下雨仍吸引不少人觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣5所國中、小學一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊首度登上朝天宮百年戲台聯合公演，盡管下雨仍吸引不少人觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣5所國中、小學一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊首度登上朝天宮百年戲台聯合公演，盡管下雨仍吸引不少人觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣5所國中、小學一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊首度登上朝天宮百年戲台聯合公演，盡管下雨仍吸引不少人觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣5所國中、小學一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊首度登上朝天宮百年戲台聯合公演，盡管下雨仍吸引不少人觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣5所國中、小學一舉拿下全國藝文競賽特優獎，5支金牌團隊首度登上朝天宮百年戲台聯合公演，盡管下雨仍吸引不少人觀賞。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 團隊 布袋戲

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