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花現台南山海圳 不一樣安老課程 用「正念走路」安頓身心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校推在地安老，今天把培養安頓身心內在能量課程的教室移到山海圳綠道。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校推在地安老，今天把培養安頓身心內在能量課程的教室移到山海圳綠道。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校推大廟興學也推動在地安老，陪伴鄉親共學，今天有10餘名師生走，山海圳國家綠道內海之路，認識台江滄海桑田的地理變遷。老師常延法師指導學員「正念走路」，在阿勃勒黃花盛開及雨中學習開放感官，放鬆身心，讓身心如同鏡子般，映照當下情境。

台江分校結合流域社群，倡議催生山海圳國家綠道，推動種樹築道、整治汙染，希望營造一條連社區到玉山的國家綠道，成為在地阿公阿嬤可以與子女、孫子，一起心散步、運動休閒的生活綠道。

台江分校開了培養安頓身心內在能量的課程，今天把教室改到山海圳國家綠道內海之路，10幾名師生由台江分校執行長吳茂成導讀山海圳國家綠道的歷史及環境特色，了解，在地鄉親十幾年來，以「保境護生」的理念，共同營造這一條有綠水、綠樹共構的山海圳國家綠道。

老師常延法師也指導學員運用「正念走路」的方法，學習放鬆身心，開放感官，如同鏡子般，讓一切情境自來自去，專心走路，一行從海佃國小走到九分子阿勃勒綠道，來回約6公里。

70幾歲的邱姓阿嬤說，她是陳卿寮子弟，實際走一趟山海圳國家綠道，才發現家鄉有這麼美麗的綠道，目前阿勃勒花盛開，黃花飄滿地，十分美麗，更添放鬆情境。

台江分校也趁阿勃勒花季呼籲市民把握機會，一起來山海圳國家綠道走路，放鬆身心，可以陪伴阿公阿嬤或是爸爸媽媽，一起來練習走路，安頓身心。

沿著嘉南大圳的國家山海圳綠道沿岸阿勃勒花盛開，正是全家散步的優質生活綠道。記者鄭惠仁／攝影
沿著嘉南大圳的國家山海圳綠道沿岸阿勃勒花盛開，正是全家散步的優質生活綠道。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校推在地安老，今天把培養安頓身心內在能量課程的教室移到山海圳綠道。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校推在地安老，今天把培養安頓身心內在能量課程的教室移到山海圳綠道。記者鄭惠仁／攝影

台江 阿勃勒 阿嬤

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