嘉義高鐵連接台鐵輕軌規劃 縣市議員爭取增加站點

嘉義市政府辦理高鐵嘉義太保站連結台鐵嘉義站聯外輕軌，「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，完成可行性評估期中報告，送議會定期會審議，下周可望通過送交通部審議，縣市議員爭取增加站點，帶動地方繁榮發展。

市議員孫貫志、黃敏修說，輕軌藍線規劃站點只串聯台鐵嘉義站與高鐵嘉義站，應再延伸串聯市府及縣府，讓路線更完整。縣議員黃嫈珺指出，朴子市快速發展，輕軌跨縣市，希望規畫延伸至朴子，才不會讓消費人潮只流向太保市或嘉市，朴子發展也需要交通網路帶進人潮。

市府交通處說，輕軌路線規畫，台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長度全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，跨國1高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里。場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

交通處表示，高鐵嘉義站聯外嘉義公車捷運ＢＲＴ，1年運量超過百萬人次，市府獲交通部補助完成輕軌藍線計畫可行性期中報告，依規定尋求議會同意，議會通過後將同意計畫文件納入報告提報交通部，審議通過後，因路線跨越嘉縣市，含中央管轄台鐵及高鐵嘉義站，將由中央統籌綜合規畫及細部設計。