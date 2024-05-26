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嘉義高鐵連接台鐵輕軌規劃 縣市議員爭取增加站點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
跨嘉縣市輕軌路線規畫，部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，因遺址保存，路段採平面型式約5公里，圖為魚寮遺址落羽松林。圖／嘉縣府提供
跨嘉縣市輕軌路線規畫，部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，因遺址保存，路段採平面型式約5公里，圖為魚寮遺址落羽松林。圖／嘉縣府提供

嘉義市政府辦理高鐵嘉義太保站連結台鐵嘉義站聯外輕軌，「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」，完成可行性評估期中報告，送議會定期會審議，下周可望通過送交通部審議，縣市議員爭取增加站點，帶動地方繁榮發展。

市議員孫貫志、黃敏修說，輕軌藍線規劃站點只串聯台鐵嘉義站與高鐵嘉義站，應再延伸串聯市府及縣府，讓路線更完整。縣議員黃嫈珺指出，朴子市快速發展，輕軌跨縣市，希望規畫延伸至朴子，才不會讓消費人潮只流向太保市或嘉市，朴子發展也需要交通網路帶進人潮。

市府交通處說，輕軌路線規畫，台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長度全長約15.06公里，高架段長約10.06公里，部分行經埤麻腳遺址、魚寮遺址，跨國1高架陸橋、嘉南大圳陸橋，因遺址保存及陸橋高架，路段採平面型式約5公里。場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

交通處表示，高鐵嘉義站聯外嘉義公車捷運ＢＲＴ，1年運量超過百萬人次，市府獲交通部補助完成輕軌藍線計畫可行性期中報告，依規定尋求議會同意，議會通過後將同意計畫文件納入報告提報交通部，審議通過後，因路線跨越嘉縣市，含中央管轄台鐵及高鐵嘉義站，將由中央統籌綜合規畫及細部設計。

市府估算輕軌預算高達370億元，縣長翁章梁說，軌道約有7成路線在嘉縣，未來經費配合款，嘉縣可能要負擔7成，需要討論，他已指示建設處要規畫以高鐵太保站為中心的嘉縣交通路網，帶動區域整體發展，縣治重劃區最快要5、6年才會發展，嘉市消費規模較優會吸引人潮，但太保、朴子市慢慢成熟，後續擴充量能會迎頭趕上，縣市共榮共好，未來會發展成朴子、太保雙市、嘉市並立「雙城結構」。

跨嘉縣市輕軌路線規畫圖表，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。記者魯永明／翻攝
跨嘉縣市輕軌路線規畫圖表，場站規畫共13座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。記者魯永明／翻攝

嘉義 輕軌 高鐵

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