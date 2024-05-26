民進黨地方黨部改選 黃偉哲重申選後團結重要性

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今登場，台南市長黃偉哲今上午近11點前往永康大橋活動中心完成投票，黃表示，投票情形相當踴躍，比上屆還熱烈，投票率可望超過7成，他也重申「團結」對民進黨重要性。

黃偉哲稍早來到永康大橋活動中心投票所，跟許多黨員排隊在隊伍中，不少黨員也趨前致意，他表示，就是來完成身為民進黨黨員該做的事。

黃偉哲表示，今天雖天氣飄雨，但黨員投票相當踴躍，賴清德總統回台南南區投票處人數不少，其他地方投票人數也不少，不擔心今年的投票率，他預估這次投票率應該有機會超過7成，尤其，投票才能展現黨員的意志，期待這一場君子之爭。

不少黨員也認為，這次主委改選有競爭，自然會帶動投票率拉高，只要說公平競爭，不論誰當選，都要尊重投票結果。

黃偉哲指出，以主委來說，當選與否都是相忍為黨，選後就會團結；全國黨代表則要真實反映黨員的心聲與意見，選出中執委、中常委，配合黨主席、政府，帶領黨未來2年的走向。