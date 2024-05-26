台南國華商圈馬薩市集貨櫃屋租約將至 攤商憂心沒地方營業

百年歷史的台南市中西區西市場（俗稱大菜市）周邊街廓整體改建工程原預定6月完工，但因變更設計，延到8月才能完工，不過，貨櫃屋臨時攤販處地主發出存證信函不續租，在此過渡期，攤商不知該何去何從？市議員蔡宗豪請市府協助這些攤商，安排妥適營業地點。市府經發局表示，西市場周邊工程即將修復完成，後續說召開說明會廣納攤商意見並安排攤商回歸。

蔡宗豪說，百年歷史的西市場周邊街廓整體改建工程，期間因為卡到香蕉倉庫的古蹟遺址，工程延宕多年都無法完工，目前10多家美食名店為了延續讓美食攤不熄燈，在附近租民間土地上的貨櫃屋租店營業，因為房東6月30日就不續租，店家不知何去何從？

蔡宗豪請經發局出面協助攤商在這段期間要到哪營業？若搬遷，攤商們未來這些搬遷費用誰出？是要攤販自行買單？另外攤商認為西市場改建在油水分離設備仍有改善空間，因為這些攤商都是名店且生意好，若油水分離設備太狹小，還是會造成環境髒亂，希望能改善。

經發局指出，馬薩市集貨櫃屋為原國華街一、二排店鋪，為攤商因應工程暫遷的營業空間，古蹟修復完成後將再遷入西門淺草抽中的格位，目前市府已回收淺草攤鋪位供原國華街一、二排店鋪攤商回歸。另，馬薩市集貨櫃營業攤商預計於6月底後回歸之前所抽中的西門淺草青春新天地攤鋪位營業，並自行負責搬遷費用。

蔡宗豪說，依照市府規畫是要在馬薩市集貨櫃屋租約到期後，暫移至淺草市集2樓，但地點不妥，因為這裡的商家是賣衣服、做美容，而且背對國華街，會影響生意，若只經營2個月還要花大筆錢去裝潢及做相關設施，除了浪費錢，對攤商也不公平。

經發局強調，西市場周邊工程即將修復完成，後續將陸續召開分區攤商說明會，會透過說明會廣納攤商建議，另外有關西門淺草攤鋪位將會進一步檢視現有硬體設備，並研議改善現有熟食攤位排水、排油及排煙措施或其他配套方案。