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黃偉哲與美聲歌手馬丁上荷蘭廣播節目 介紹台南400與荷蘭淵源

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲多次邀請荷蘭歌手馬丁（右）來台南演出，也建立良好關係。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲多次邀請荷蘭歌手馬丁（右）來台南演出，也建立良好關係。圖／南市府提供

荷蘭廣播聯盟（NOS）記者去年底前來台南採訪市長黃偉哲，以及當時在台南參與耶誕跨年活動的荷蘭籍歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)，訪問內容5月初於NOS 1廣播電台播出，市府表示，在台南400之際，能夠將台南與荷蘭間400年前所建立起的歷史連結介紹給荷蘭民眾知曉，別具意義。

南市府新聞處指出，廣播中介紹400年前荷蘭聯合東印度公司在台南開展貿易與殖民，以及後續與台南產生的歷史深厚連結，黃偉哲也舉荷蘭高科技廠艾司摩爾(ASML)也在台南投資為例，說明過去台南跟荷蘭有歷史淵源，未來希望能發展更多合作關係。

黃偉哲市長表示，很高興能在台南400年時，向荷蘭的朋友介紹台南和台灣。在大航海時代，頻繁國際貿易促成台灣出現在世界舞台上，而台南就在這段歷史中跟荷蘭相遇，不管台灣人或荷蘭人，能夠認識雙方這段共同的歷史，深具意義。

荷蘭籍美聲歌手馬丁賀肯斯，正在台南參與耶誕跨年活動，他在訪談中還獻唱了「月亮代表我的心」，也講述了對台南的喜愛。

台南 荷蘭 黃偉哲

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