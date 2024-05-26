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虎尾出張所宿舍修復 先辦工地展

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」去年展開修復工程，昨天舉辦工地展，縣長張麗善（左四）表示，修復完工後將規畫成青年文化創意園區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」去年展開修復工程，昨天舉辦工地展，縣長張麗善（左四）表示，修復完工後將規畫成青年文化創意園區。記者陳雅玲／攝影

雲林縣歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」，有近百年歷史，因木造結構受損嚴重，去年展開修復工程，預訂7月底完工，為讓歷史建築保存修復貼近民眾，縣府昨天舉辦工地展，讓民眾一覽未修復完成日式建築木構造，宿舍修復後將規畫成青年文化創意園區。

虎尾出張所宿舍2021年登錄歷史建築，去年獲中央補助展開修復。現場展出拆卸過程發現的原施作特殊工法、文物及榫接型式，如屋頂層施作檜木片防水層、緣側採用鶯飛走廊、室內地坪鋪設襯砂層、木構件上鋼印、早期上棟儀式幣串及蛇頭對接、車知繼、金輪繼、台持繼、燕尾榫、隅留枘差各木構造榫接等，配合匠師解說，讓大家認識日式宿舍格局及構法。

縣長張麗善說，出張所修復保留大部分結構，透過工地展讓大家了解修復費時費工及專業，未來虎尾出張所宿舍不僅會與前方登記所結合，將規畫成青年文化創意園區，賦予它新生命力和歷史傳承，對虎尾觀光將有很大幫助。虎尾鎮長林嘉弘表示，期待整修完工，出張所宿舍與周邊歷史建築結合，成為觀光亮點。

宿舍 歷史建築

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